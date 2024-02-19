SAB: Элиты РФ теряют уверенность в способности Путина защитить их интересы

Уверенность российской элиты в способности Владимира Путина защитить ее интересы снижается, но это не означает, что идет активная подготовка к досрочной смене власти, говорится в ежегодном отчете о деятельности Бюро по защите конституции (SAB) за прошлый год.
В 2023 году правящий режим в России оставался стабильным и продемонстрировал свою устойчивость даже перед лицом неожиданных потрясений. Россия продолжала противостоять потенциальным угрозам: усиление репрессий способствовало дальнейшей нейтрализации оппозиции, был усилен государственный контроль над частными военными компаниями, экономика стабилизировалась, говорится в докладе.
Однако последствия затянувшейся войны России в Украине, а также сопротивление Украины и Запада продолжают ощущаться. Некоторые из принятых решений, особенно в экономической сфере, не являются устойчивыми. В обществе растет напряженность, и, хотя активной подготовки к смене власти не наблюдается, в российской элите активизировались разговоры о "жизни после Путина", заключило SAB.
За последний год российский режим предпринял агрессивные шаги против любых форм политической оппозиции и независимых СМИ, внося изменения в законодательство и расширяя свободу действий российских силовых структур. Вероятность массовых протестов значительно снизилась. Широкое толкование и применение закона позволяет российским властям беспрепятственно преследовать малейшую критику режима и его политики.
Вероятность того, что российская элита активно выступит против Путина, невелика. В целом среди российской политической элиты нет широкого недовольства войной, ее последствиями и Путиным.
"Прагматичная тенденция гораздо более выражена: война создает новые возможности для улучшения своего положения и расширения доступа к ресурсам. Например, ограничения, наложенные на иностранные компании и банки, открывают перед близкими к Кремлю элитами новые возможности для поглощения компаний и банков у иностранных владельцев на особо выгодных условиях, тем самым хотя бы частично компенсируя потери от западных санкций", - говорится в докладе.
В краткосрочной перспективе России удалось смягчить воздействие войны и западных санкций на российскую экономику, избежать экономического коллапса и адаптироваться к новым реалиям. Высокие цены на энергоносители позволили обеспечить финансовую стабильность, а расходы, связанные с войной, способствуют экономическому росту.
В настоящее время российская экономика считается относительно стабильной и устойчивой. Ее стабилизируют сравнительно высокие цены на нефть и газ, на долю которых приходится около трети доходов российского бюджета, а также партнеры России на Ближнем Востоке и в Азии в качестве рынков импорта и экспорта. Военная промышленность России также играет важную роль в поддержании экономики, заключили латвийские спецслужбы.
Это происходит за счет государственного бюджета, где расходы на войну достигают 9% ВВП. По мнению SAB, эти меры, как ожидается, усугубят структурные проблемы российской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Российская обрабатывающая промышленность и добыча природных ресурсов зависят от западных технологий, но в условиях санкций доступ к ним затруднен. Дополнительным сдерживающим фактором является нехватка квалифицированной рабочей силы.
Для развития экономики необходимы структурные реформы, которые невозможны по политическим причинам. Приоритет военных нужд в экономике лишает ресурсы для других нужд, что может способствовать примитивизации экономики.
По оценке SAB, экономика, интегрированная в мировую экономику и контролируемая государством, не рухнет в краткосрочной перспективе. Важно отметить, что государственный бюджет России демонстрирует ее готовность выиграть войну с Украиной, однако ее ожидает стагнация и растущая зависимость от Китая.
Напряжение, вызванное последствиями войны, проявляется и в российском обществе, которому приходится справляться с растущими репрессиями, возвращением войны в Россию, последствиями мобилизации и санкций. В то же время, по мнению SAB, если раньше борьба внутри российской правящей элиты сводилась в основном к публичным скандалам и уголовным обвинениям, что позволяло государству сохранять монополию на власть/силу, то в новой реальности внутриэлитная борьба за власть может перерасти в привлечение военных и боевой техники.
Военный мятеж Евгения Пригожина в июне 2023 года стал эскалацией внутриполитической напряженности и борьбы за влияние и ресурсы между группами влияния. Хотя мятеж не был направлен против Путина, он стал крупнейшим внутренним потрясением для российской политической системы за последние 20 лет и в то же время продемонстрировал устойчивость правящего режима в России.
Он продемонстрировал, что государство больше не обладает монополией на власть, и после мятежа Россия стала уделять больше внимания институционализации частных военных компаний и переходу их под контроль государства. Мятеж также, скорее всего, продемонстрировал отсутствие практических инструментов для смены власти: мятеж и нерешительность правительства создали благоприятные условия для перерастания в государственный переворот, которыми не воспользовались.
В российской элите также ведутся дискуссии о жизни после Путина, возможных будущих лидерах и обеспечении своего влияния в случае смены власти. Это может быть признаком снижения уверенности российской элиты в способности Путина защитить их интересы, что, в свою очередь, не означает активной подготовки к скорой смене власти, считают в латвийских спецслужбах.
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