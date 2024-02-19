SAB: Элиты РФ теряют уверенность в способности Путина защитить их интересы

Для развития экономики необходимы структурные реформы, которые невозможны по политическим причинам. Приоритет военных нужд в экономике лишает ресурсы для других нужд, что может способствовать примитивизации экономики.

По оценке SAB, экономика, интегрированная в мировую экономику и контролируемая государством, не рухнет в краткосрочной перспективе. Важно отметить, что государственный бюджет России демонстрирует ее готовность выиграть войну с Украиной, однако ее ожидает стагнация и растущая зависимость от Китая.

Напряжение, вызванное последствиями войны, проявляется и в российском обществе, которому приходится справляться с растущими репрессиями, возвращением войны в Россию, последствиями мобилизации и санкций. В то же время, по мнению SAB, если раньше борьба внутри российской правящей элиты сводилась в основном к публичным скандалам и уголовным обвинениям, что позволяло государству сохранять монополию на власть/силу, то в новой реальности внутриэлитная борьба за власть может перерасти в привлечение военных и боевой техники.

Военный мятеж Евгения Пригожина в июне 2023 года стал эскалацией внутриполитической напряженности и борьбы за влияние и ресурсы между группами влияния. Хотя мятеж не был направлен против Путина, он стал крупнейшим внутренним потрясением для российской политической системы за последние 20 лет и в то же время продемонстрировал устойчивость правящего режима в России.

Он продемонстрировал, что государство больше не обладает монополией на власть, и после мятежа Россия стала уделять больше внимания институционализации частных военных компаний и переходу их под контроль государства. Мятеж также, скорее всего, продемонстрировал отсутствие практических инструментов для смены власти: мятеж и нерешительность правительства создали благоприятные условия для перерастания в государственный переворот, которыми не воспользовались.

В российской элите также ведутся дискуссии о жизни после Путина, возможных будущих лидерах и обеспечении своего влияния в случае смены власти. Это может быть признаком снижения уверенности российской элиты в способности Путина защитить их интересы, что, в свою очередь, не означает активной подготовки к скорой смене власти, считают в латвийских спецслужбах.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!