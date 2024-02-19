Министр призвал уделять больше внимания употреблению латышского в больницах

Как сообщили агентству LЕТА в Минздраве, сегодня, 19 февраля, министр встретился с руководителями больниц, чтобы обсудить использование латышского языка в рабочей среде, а также процесс обучения молодых врачей и ординаторов в медицинских учреждениях в связи с жалобами новых врачей на ситуации, в которых латышский язык не используется в рабочей среде.

В ходе встречи Абу Мери подчеркнул, что закон о государственном языке предусматривает использование латышского языка в учреждениях и организациях, работающих в интересах общества, в том числе в сфере здравоохранения. Таким образом, при оказании публичных услуг сотрудники обязаны знать латышский язык и общаться на нем со своими коллегами.

"Необходимость использования государственного языка при решении рабочих вопросов связана как с качеством медицинских услуг, так и с безопасностью пациентов. Поэтому я призываю руководство больниц обратить внимание на эти вопросы", - говорит министр здравоохранения.

В программе Латвийского телевидения "Панорама" молодые врачи ранее отмечали, что большое количество молодых специалистов, родившихся после восстановления независимости, не только не говорят по-русски, но даже не понимают этого языка. В настоящее время обучение ведется в основном на английском или латышском языке, но после учебы некоторые молодые медики попадают в медицинские учреждения, где общение с коллегами, как правило, происходит на русском. В результате язык может стать решающим фактором для многих, даже если они сами хотят работать в Латвии.

На встрече также было отмечено право пациента пригласить родственника или другое доверенное лицо, если это не мешает процессу лечения. В случаях, когда пациенту трудно общаться на государственном языке, он имеет право на сопровождение человека, который знает язык на достаточном для успешного общения уровне.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!