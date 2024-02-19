Латвия вызвала поверенного в делах РФ из-за смерти Навального

Российскому представителю было заявлено, что политическое руководство и власти России несут прямую ответственность за преследование и смерть Навального в тюрьме. Это политически мотивированное преследование самого известного российского оппозиционера, убежден МИД.

Российскому представителю сообщили, что от России ожидают независимого и прозрачного расследования обстоятельств смерти Навального и что должностные лица, виновные в его смерти, должны быть привлечены к ответственности.

Навальный находился в заключении с февраля 2021 года, когда он решил вернуться в Россию после отравления и последующего лечения в Германии. Навальный был приговорен к нескольким тюремным срокам по политически мотивированным делам. МИД отмечает, что в течение длительного времени он подвергался бесчеловечным физическим и психологическим условиям в тюрьме в качестве прямой мести за его политическую активность и публично выраженные взгляды, отличающиеся от взглядов властей.

МИД подчеркивает, что систематическое преследование Навального на протяжении нескольких лет и его преждевременная смерть направлены на ликвидацию гражданской активности с целью воспрепятствовать выражению альтернативных взглядов в России. Многие из его соратников и единомышленников были вынуждены покинуть Россию из-за судебных разбирательств или угрозы личной безопасности.

В ответ на убийство Навального Латвия поддерживает введение дополнительных международных санкций против России, способствующих ее дальнейшей международной изоляции.

В ходе встречи российскому представителю дополнительно была выражена общая позиция стран Балтии по вопросу президентских выборов в России.

В пятницу, 16 февраля, российские власти заявили, что Навальный умер в тюрьме в Ямало-Ненецком автономном округе.

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