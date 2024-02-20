Видео ⟩ Бюро по защите Сатверсме: повышается риск военной агрессии России против НАТО

"Запад значительного не увеличивает поддержку Украины, путинский режим получает уверенность в своих способностях влиять на Запад. Также в обозримом будущем увеличится имперский аппетит России. А российская армия получит огромный боевой опыт, в том числе в борьбе с западной военной техникой и вооружением", - отмечает SAB.

Бюро делает вывод: "Все это вместе с планируемым расширением армии будет все больше увеличивать риски российской военной агрессии и против НАТО".

В отчете подчеркивается: "(…) Россия уже сейчас в отдельных отраслях способна производить больше, чем все страны Евросоюза в течение года вместе взятые. Тем более, что в ближайшие годы Россия планирует широко развивать армию, в том числе увеличивая свое присутствие в направлении Европы, особенно стран Северной Европы и Балтии".

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