Видео ⟩ Бюро по защите Сатверсме: повышается риск военной агрессии России против НАТО

Бюро по защите Сатверсме (SAB) подсчитало, что Россия способна длительное время поддерживать военные действия и намерена это и осуществить. Доля военных трат в этом году самая большая в истории России - около трети госбюджета, сообщает программа TV3 Ziņas.
"Запад значительного не увеличивает поддержку Украины, путинский режим получает уверенность в своих способностях влиять на Запад. Также в обозримом будущем увеличится имперский аппетит России. А российская армия получит огромный боевой опыт, в том числе в борьбе с западной военной техникой и вооружением", - отмечает SAB.
Бюро делает вывод: "Все это вместе с планируемым расширением армии будет все больше увеличивать риски российской военной агрессии и против НАТО".
В отчете подчеркивается: "(…) Россия уже сейчас в отдельных отраслях способна производить больше, чем все страны Евросоюза в течение года вместе взятые. Тем более, что в ближайшие годы Россия планирует широко развивать армию, в том числе увеличивая свое присутствие в направлении Европы, особенно стран Северной Европы и Балтии".
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