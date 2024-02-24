Военврач Евгения, перенесшая 32 операции, которой Латвия дала надежду

Евгения Маркевич получила тяжелые ранения и перенесла 32 операции. Почти четыре полноценные операции были проведены в Латвии. Сейчас она проходит восстановление в Национальном реабилитационном центре в Вайвари.

Евгения всю жизнь мечтала о карьере военного врача, даже собиралась поступать в Военно-медицинскую академию в Киеве, но судьба распорядилась иначе. Она стала врачом в Донецке, а на полставки работала акушером-гинекологом, но все изменил 2014 год: "Когда в 2014 году пришла война, я через какое-то время пошла служить, меня отправили на курсы в Военно-медицинскую академию. То есть мечта сбылась, но уже на двух направлениях - это хирургия и военно-полевая хирургия и организация медицинского обеспечения войск".

На службе: десант из Мелитополя в Житомирскую область. Архив Евгении Маркевич Фото: Chayka.lv

Судьба привела Евгению на войну в качестве врача-волонтера в Добробате (Добровольческий батальон. - Прим. ред.): "Я приезжаю, начинаю выяснять, что медик только я", - вспоминает она. Когда ей пришлось потом выезжать во Львов через Киев, она еще вывозила людей, которым была нужна помощь.