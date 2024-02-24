Военврач Евгения, перенесшая 32 операции, которой Латвия дала надежду

"Опасен тот человек, которому нечего терять. И у меня было такое состояние. Потому что на тот момент было ощущение, что своя жизнь закончилась со смертью любимого", - вспоминает врач штурмового батальона из Украины Евгения Маркевич.
На развязанной Россией войне в Украине она потеряла мужа и пошла в ВСУ спасать жизни. А теперь спасает себя в Вайвари.
Евгения Маркевич получила тяжелые ранения и перенесла 32 операции. Почти четыре полноценные операции были проведены в Латвии. Сейчас она проходит восстановление в Национальном реабилитационном центре в Вайвари.
Евгения всю жизнь мечтала о карьере военного врача, даже собиралась поступать в Военно-медицинскую академию в Киеве, но судьба распорядилась иначе. Она стала врачом в Донецке, а на полставки работала акушером-гинекологом, но все изменил 2014 год: "Когда в 2014 году пришла война, я через какое-то время пошла служить, меня отправили на курсы в Военно-медицинскую академию. То есть мечта сбылась, но уже на двух направлениях - это хирургия и военно-полевая хирургия и организация медицинского обеспечения войск".
Судьба привела Евгению на войну в качестве врача-волонтера в Добробате (Добровольческий батальон. - Прим. ред.): "Я приезжаю, начинаю выяснять, что медик только я", - вспоминает она. Когда ей пришлось потом выезжать во Львов через Киев, она еще вывозила людей, которым была нужна помощь.
На тот момент ее молодой человек, служивший с ней в Добробате, получил ранение и восстанавливался, а после присоединился к ВСУ: "Он пошел в другую бригаду и в составе другой бригады погиб. Мы уже тогда были мужем и женой. Мне было очень тяжело".
Евгения стала выяснять обстоятельства смерти супруга, и оказалось, что ему просто не оказали медицинскую помощь правильно. После этого она сама официально пошла в ВСУ.
До этого она уже несколько раз ездила как врач-волонтер на войну, работала в серой зоне, помогала гражданскому населению, оказавшемуся вообще без медицинской помощи и медикаментов. Помогала раненым, вытаскивала их, вывозила, спасала и проводила мелкие хирургические операции в военно-полевых условиях.
"Я такая была не одна. У нас группа врачей была, из которых подавляющее большинство сказали: "Мы хотим, чтобы это было не зря. То есть мы хотим поехать туда, где мы на самом деле нужны", - вспоминает Евгения свое попадание в 95-ю бригаду десантно-штурмовых войск.
"Как говорят, опасен тот человек, которому нечего терять. И у меня было такое состояние. Состояние человека, который пришел спасти.
Потому что на тот момент было ощущение, что своя жизнь закончилась со смертью любимого человека. Нашла себя в болоте, в грязи, в холоде, в -20, в -30", - признается украинка.
Ранение Евгения получила в Херсонской области.
Она подчеркивает, что существует Женевская конвенция, согласно которой медиков не трогают:
"Могу сказать, что в этой войне все с точностью до наоборот. Поскольку медики спасают жизнь, их стараются убрать в первую очередь".
Евгению вытаскивали после взрыва снаряда вблизи трех метров. Она до сих пор не понимает, каким чудом ей удалось прийти в себя и наложить себе турникет на правую ногу, потому что было сильное кровотечение.
За последнее время люди приятно удивили Евгению, особенно в Латвии. Говоря о "Вайвари", она отмечает, что в Украине нет таких реабилитационных центров. В Латвии ей провели несколько операций. Особенно она благодарна доктору Мартиньшу Малзубрису:
"Я посмотрела, как он сложил мне кость. Я на такое даже не надеялась. На мой взгляд, это ювелирная работа. Надеюсь, конечно, что он и дальше продолжит лечение и поможет встать на ноги".
Евгения мечтает скорее ходить без костылей. Пока еще организм напоминает, что он слаб:
"Организм показывает где - сразу колено болит, сразу еще что-то - и напоминает о том, что ты женщина. У тебя же еще там мечты были. Ты же еще мамой хочешь стать!".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!