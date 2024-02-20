"Радио Свобода" признали в России нежелательной организацией

По словам юриста, сам факт того, что «Радио Свобода» внесли в список «нежелательных» организаций до принятия поправок говорит о том, что российская Генпрокуратура не считает госорганы США учредителем или участником «Радио Свобода».

Если поправки будут приняты, то российские власти, как отмечает Марков, смогут «фактически полностью запретить деятельность организаций, к которым имеют отношение иностранные государственные органы».

По словам Маркова, под действие поправок могут попасть бизнес-структуры, гуманитарные фонды, правозащитные организации и СМИ. «Учитывая необъятность формулировок закона, все они окажутся на гильотине, лезвие которой может упасть в любой момент», — отмечает юрист.

Процедура признания таких организаций нежелательными, а также предусмотренные для них законом запреты будут теми же, что прописаны в законе сейчас для признания нежелательными иностранных неправительственных организаций.

Например, решение о признании нежелательной в России иностранной организации, отношение к которой имеют иностранные госорганы, так же будет приниматься генпрокурором (или его замами) по согласованию с МИД.

На такие организации будут распространяться все уже прописанные в законе ограничения: запрет на открытие в РФ структурных подразделений, на распространение информационных материалов, на участие в деятельности организации граждан России, постоянно проживающих в РФ.

Кроме того, «и кредитным (банки), и некредитным (страховые организации, инвестфонды, негосударственные пенсионные фонды и др) организациям запрещено проводить любые операции с финансовыми или другим имуществом, если одна из сторон — нежелательная организация», — добавляет Сергей Марков.

Фото: BBC

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Фото: BBC