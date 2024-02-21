В Риге выступят звезды "Евровидения" Joker Out

Jocker Out - словенская инди-рок-группа, в состав которой входят Боян Цветичанин, Нейс Джордан, Матич Ковачич, Крис Гуштин и Ян Петех. Их первый альбом Umazane misli был выпущен в октябре 2021 года. Первоначально предполагалось, что он выйдет в апреле 2020 года, но релиз несколько раз откладывался из-за пандемии. Группа была представлена на двух концертах подряд 20 и 21 октября 2021 года в Цветличарне, оба из которых были распроданы в 2020 году. Второй концерт был записан RTV Slovenija. За эти два года они получили две премии имени Златы Пишчал: в 2020 году в номинации "Новички года" и в 2021 году в номинации "Артисты года".

12 мая на восьмой церемонии вручения премии Zlata piščal Awards группа второй год подряд была номинирована на звание "Артист года". 31 августа они выпустили свой второй альбом Demoni, которому предшествовала песня Katrina. В конце октября последовал Demoni - их первый сингл на сербском языке, который представляет собой первый официальный релиз для рынка бывшей Югославии.

Видео: Joker Out - Demoni

В декабре 2022 года телеканал RTV Slovenia объявил, что Joker Out будет представлять Словению на конкурсе песни "Евровидение-2023" в Ливерпуле. Группа заявила, что они хотели сохранить всю песню на словенском языке, сказав: "Мы хотим перевести словенский на универсальный язык танца и развлечений, понятный во всех странах".

В Риге музыканты выступят в рамках большого концертного тура по Европе и исполнят свои лучшие песни, а также представят свои новые работы. Билеты уже в продаже.

Видео: Joker Out - Carpe Diem

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