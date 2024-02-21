"Теперь б/у одежда вместо брендовой". Юрист о том, какой не должна быть жизнь детей после развода родителей

"Самый частый сценарий - платят недостаточно. Потому что часто, как это ни печально, мужчины, отцы детей, хотят платить минимальные алименты. То есть либо 175 евро на маленького ребенка, либо 210 евро на ребенка старше семи лет. И они думают, что этого достаточно для ребенка и больше ничего не нужно", - пояснила Ректиня.

Она признает, что по вопросу алиментов к ней чаще всего обращаются женщины, но есть и мужчины, которые считают, что с них требуют "нечеловечески большую сумму". "Они тогда готовы забрать ребенка к себе, поскольку якобы ребенку многого не нужно - какой-нибудь супчик, немного одежды, а больше ничего не надо. И это вообще ничего не стоит! И так выгоднее, что мать ребенка платит алименты, и все тогда в порядке".