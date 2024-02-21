Юрист с опытом в вопросах взыскания алиментов Анита Ректиня в программе Zilonis studijā обсудила вопрос алиментов и ситуацию вокруг этой темы в Латвии.
"Теперь б/у одежда вместо брендовой". Юрист о том, какой не должна быть жизнь детей после развода родителей
"Самый частый сценарий - платят недостаточно. Потому что часто, как это ни печально, мужчины, отцы детей, хотят платить минимальные алименты. То есть либо 175 евро на маленького ребенка, либо 210 евро на ребенка старше семи лет. И они думают, что этого достаточно для ребенка и больше ничего не нужно", - пояснила Ректиня.
Она признает, что по вопросу алиментов к ней чаще всего обращаются женщины, но есть и мужчины, которые считают, что с них требуют "нечеловечески большую сумму". "Они тогда готовы забрать ребенка к себе, поскольку якобы ребенку многого не нужно - какой-нибудь супчик, немного одежды, а больше ничего не надо. И это вообще ничего не стоит! И так выгоднее, что мать ребенка платит алименты, и все тогда в порядке".
Ректиня отметила, что пара может разводиться и без юриста. "Без адвоката разводится очень и очень большая часть тех, кто вообще разводится. Люди, любящие своих детей, уважающие друг друга, перед разводом обсуждают все вопросы - и об уходе за детьми, и об алиментах, делят имущество".
Юрист также объяснила, как действовать, если, например, мать понимает, что отец ребенка платит недостаточную сумму алиментов. "Тогда вам нужно обращаться в суд. Мы все четко знаем, кто живет в реальном мире, что даже если умножить 210 евро на два, то на 420 евро невозможно содержать ребенка. Это расходы на жилье, это питание, это здравоохранение".
Ректиня выразила мнение, что ребенку требуется в среднем 500-700 евро в месяц. "Мы же знаем, какие цены в магазинах!
Если отец говорит: "Ой, я банкрот, я не могу столько платить!" - тогда ему нужно идти работать по ночам, разгружать вагоны, надо работать по вечерам, потому что в законе указано, что размер алиментов определяется не только в зависимости от дохода, но и учитывая способность человека зарабатывать.
Это означает - здоровье и возраст".
Юрист добавила: "Если во время брака, когда ребенок жил с обоими родителями, был определенный уровень благосостояния, то после развода этот уровень благосостояния не должен снижаться.
Это не так, что жил в частном доме, а теперь ребенок с мамой живет в маленькой квартире, одевали в брендовую одежду, а теперь маме нужно покупать ее в секондах - это неправильно! Уровень благосостояния ребенка не должен меняться".
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