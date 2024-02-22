Если Россия только после огромных потерь сумела занять Авдеевку, какие угрозы она может создать для НАТО? О возможной тактике России в борьбе против НАТО и что нужно, чтобы предотвратить какой-либо потенциал нападения, TVNET+ рассказывает итальянский военный эксперт Томас Тайнер.

"Я буду честен. Россиянам сложно бороться против украинцев, потому что украинцы закалены в боях и у них десятки тысяч солдат. Если россияне смогут собрать одну дивизию ВДВ, то они в течение трех дней могут быть в Резекне. Так как Латвия к этому не готова. Или в Тарту за два дня.

У украинцев в Авдеевке 20-30 тысяч солдат. Это больше, чем могут собраться Эстония, Латвия и Литва. Генералы тревожатся не о том, что россияне нападут военной силой в 200 тысяч человек и оккупируют всю Балтию, а о том, что россияне могут занять Вильнюс, находящийся у белорусских границ, или Даугавпилс. Что делать в такой ситуации?

Путин сообщит, что теперь это территория России, и, если будут попытки их выгнать, Россия сбросит атомные бомбы на два европейских города. Руководствам европейских стран в Брюсселе нужно будет принять решение, что делать. Слать 200-тысячную армию, чтобы прогнать россиян, но рисковать атомными бомбами на Варшаву или Берлин? Или же просто смириться?"