Политик РСЛ провела пикет против переименования улицы Маскавас

Заявку в Рижскую думу на акцию протеста подало частное лицо. Цель акции — протест против переименования улиц, названия которых связаны с русской культурой. На акцию пришли несколько человек.

На бывшей странице РСЛ на Facebook, которая теперь переименована в страницу "Центристской партии", Дьери призывает жителей протестовать против "отмены русской культуры".

Дьери была избрана в Рижскую думу от РСЛ и является заместителем руководителя фракции Рижской думы РСЛ. С другой стороны, на выборах в Европарламент она будет баллотироваться по списку "Центристской партии".

Еще один пикет пройдет сегодня на Ратушной площади, где частное лицо будет протестовать против планируемого переименования улицы Латгалес.

Как сообщалось, Рижская дума планирует переименовать улицу Маскавас в улицу Латгалес, как она называлась исторически. Учитывая, что в Риге уже есть улица Латгалес, ей нужно новое название, связанное с Латгале.

Нынешнюю улицу Латгалес в Риге планируют переименовать в честь Яниса Клидзейса - латышского писателя и поэта из Латгалии, автора романа "Дитя человека".