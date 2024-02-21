Политик РСЛ провела пикет против переименования улицы Маскавас

В среду, 21 февраля, в 11 часов утра политик Русского Союза Латвии (РСЛ) Инна Дьери провела акцию протеста против переименования улицы Маскавас и ряда других улиц.
Заявку в Рижскую думу на акцию протеста подало частное лицо. Цель акции — протест против переименования улиц, названия которых связаны с русской культурой. На акцию пришли несколько человек.
На бывшей странице РСЛ на Facebook, которая теперь переименована в страницу "Центристской партии", Дьери призывает жителей протестовать против "отмены русской культуры".
Дьери была избрана в Рижскую думу от РСЛ и является заместителем руководителя фракции Рижской думы РСЛ. С другой стороны, на выборах в Европарламент она будет баллотироваться по списку "Центристской партии".
Еще один пикет пройдет сегодня на Ратушной площади, где частное лицо будет протестовать против планируемого переименования улицы Латгалес.
Как сообщалось, Рижская дума планирует переименовать улицу Маскавас в улицу Латгалес, как она называлась исторически. Учитывая, что в Риге уже есть улица Латгалес, ей нужно новое название, связанное с Латгале.
Нынешнюю улицу Латгалес в Риге планируют переименовать в честь Яниса Клидзейса - латышского писателя и поэта из Латгалии, автора романа "Дитя человека".
Небольшой начальный участок улицы Маскавас от ул. 13 января до Островного моста планируется переименовать в улицу Ластадияс. Это делается для безопасности жителей, "чтобы экстренные службы не получали ошибочных вызовов на неактуальные адреса".
Дума также примет решение о переименовании улицы Пушкина в улицу латвийского лингвиста Карлиса Миленбаха, улицы Тургенева в улицу латвийского художника Вилхелма Пурвиша, улицы Лермонтова в улицу латышского поэта Вилиса Плудониса и улицы Гоголя в улицу латвийской журналистки, издателя и общественного деятеля Эмилии Беньямини.
Также будет принято решение о переименовании улицы Типографии в улицу Аугуста Спариньша - военного и летчика, который участвовал в изгнании армии Бермонта из Пардаугавы.
Ранее на заседании комитета по финансам и управлению Рижской думы против переименоания улиц проголосовали руководитель фракции "Согласие" Андрей Каменецкий и член партии Анна Владова, а также председатель фракции РСЛ Мирослав Митрофанов.
За переименование улиц не голосовали лидер фракции "Прогрессивных" Мартиньш Коссовичи и депутат партии Игорь Клявиньш, так как воздержались при голосовании.
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