"Я на своей земле. Пусть боятся они", - говорит Алена Белозерская. Десять лет назад она приобрела свое первое оружие и превратилась из журналистки в солдата-добровольца. Сейчас она служит в подразделении военной разведки Украины "Артан" и в свободное время заботится о том, чтобы имена и истории погибших за последние два года в войне женщин-солдат не были забыты.

Несмотря на то, что на этой неделе исполняется два года со дня вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, от войны уставать нельзя. В результате сокращения военной поддержки снижаются и возможности Украины вернуть оккупированные Россией территории - и, возможно, даже придется терять новые, как было совсем недавно после тяжелых боев за Авдеевку. Оккупация - это не только незаконное присвоение чужой территории. В оккупации мирные жители переживают самые большие ужасы: пытки, заключение, похищения, убийства, депортацию, уничтожение культуры и личности, использование в пропаганде, разделение семей и незаконный вывоз детей, чтобы их могли "адоптировать" чужаки. Перед второй годовщиной начала войны TVNET поговорил с украинцами, которым удалось выбраться из оккупации живыми - не всем так повезло - и теми, кто сам был на фронте. Украинские военнослужащие и мирные жители сдаваться не собираются. Нельзя этого делать и остальному миру.

У Алены пронзительный взгляд, она говорит лаконично, прямо и уверенно. "Конечно, мы все воюем. Все можем умереть. Но, знаете, дважды же не умрешь. Если бы мне было страшно, я не пошла бы в 2014 году на фронт в качестве добровольца", - рассказывает она с улыбкой в интервью порталу TVNET.

Свое первое оружие Алена купила незадолго до незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году. "В тот самый день, когда Евромайдан одержал победу и наш президент-диктатор [Виктор Янукович] сбежал в Россию, внезапно мгновенно пропало огромное давление, которое мы постоянно ощущали все время революции. И все начали думать - что будет дальше? Чего ждать? Поговорили с мужем и решили приобрести оружие, так как было ясно, что Россия не остановится. Она не откажется от мысли создать большую империю", - продолжает она.