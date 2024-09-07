В воскресенье днем в Латвии ожидается от +24 до +27 градусов тепла, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Лето продолжается: в воскресенье будет до +27
Вечером температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.
Будет преобладать слабый восточный ветер.
Предстоящей ночью в Латвии сохранится ясная и сухая погода. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, минимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов, на востоке будет прохладнее - от +7 до +12 градусов.
В Риге ночью также будет ясная погода, без осадков. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +14...+16 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!