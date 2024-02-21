31 заправленную топливом автомашину различных марок планируется передать Национальной полиции, Министерству обороны и Национальной гвардии Украины.

Также будут переданы четыре дрона Mavic Air 2S.

24 февраля исполняется два года с начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. Жертвами нападения стали десятки тысяч человек.

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