Литвинова о постановке Херманиса в Риге: "Это было очень пронзительно"

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова, ныне живущая во Франции, в интервью французской общественной вещательной службе RFI поделилась своими впечатлениями от постановки Алвиса Херманиса по ее повести "Страна глухих" в Риге на латышском языке.
"Я ездила на премьеру Алвиса Херманиса "Страна глухих".
Они сделали спектакль по моей повести, даже взяли какие-то фрагменты из других моих произведений. Это был спектакль не на русском, а на латышском языке. Я едва успевала сверяться с титрами, которые были на английском", - призналась Рената Литвинова.
Она подтвердила, что ей не понравился сценарий фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих": "Казалось, что это страшно изувеченный текст".
"Алвис, наоборот, вернулся к тестам. И говорил, что "ты так пишешь". Конечно, меня это в нем страшно подкупило.
Настолько он бережно относится именно к интонациям и текстам. Убрал все эти упрощения, даже взял некоторые монологи из моих других сценариев. Это было очень пронзительно", - отметила Литвинова.
Видео: Интервью с Ренатой Литвиновой
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