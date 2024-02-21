Фото и видео ⟩ В Таллинне открытым пламенем горит торговый центр Kristiine

Поднимающийся над торговым центром дым видно издалека.

В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что на складе торгового центра со стороны железнодорожной станции Lilleküla начался пожар, дым идет и с крыши.

Дарья Денисова, советник по связям с общественностью Спасательного департамента, сообщила, что, сегодня в 16:16 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в торговом центре Kristiine.

"На место происшествия направлены крупные силы. Первые прибывшие спасатели уже находятся на месте и вошли в центр для поиска источника возгорания", - информирует она.

"Спасательный департамент просит всех жителей района держать закрытыми двери и окна в своих домах и отключить принудительную вентиляцию. По возможности избегайте пребывания в опасной зоне!" - дополняет картину Денисова.

На месте пожара работают более десяти спасательных команд и волонтеры. Посетители торгового центра эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Новость дополняется.

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