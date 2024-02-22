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Жительница Таллинна обвиняет больницу в заражении ее отца опасными бактериями

Анналийза Кёсс rus.postimees.ee
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Бактерия ESBL и Северо-Эстонская Региональная больница
Бактерия ESBL и Северо-Эстонская Региональная больница Фото: Eero Vabamägi / Shutterstock / Elu24 kollaaž

"Мне тоже сказали, что было бы неплохо побыстрее выписаться, чтобы не подхватить что-нибудь", - жалуется Юлле, чей пожилой отец был заражен бактерией ESBL в Северо-Эстонской Региональной больнице. Доктор Майт Альтметс, заведующий отделением инфекционного контроля в Северо-Эстонской региональной больнице, сказал, что бактерии действительно могут долгое время жить в кишечнике человека, не причиняя ему вреда, сообщает Rus.Postimees.

"Они даже напечатали прекрасную брошюру, в которой говорится, что делать если вы заразились этой бактерией, что это такое и как с ней бороться", - рассказала Юлле редакции, отметив, что до сих пор об этой бактерии говорили мало.

Именно эта бактерия, по словам Юлле, заразила ее 91-летнего отца, которого в прошлом году неоднократно госпитализировали в региональную больницу по из-за болезни легких. "Поскольку он не выходит на улицу, ему негде было заразиться, да и невозможно, потому что бактерия находится внутри больницы", - жалуется дочь пожилого человека.

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