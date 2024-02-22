Принц Уильям призвал прекратить огонь в Газе. Почему это называют нарушением королевских правил

Иногда важность мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромным масштабом человеческих страданий.

Но даже в самый мрачный час мы не должны поддаваться отчаянию. Я по-прежнему не оставляю надежды на светлое будущее. И я не могу от нее отказаться»

Серая Линия Фото: BBC

Принц Уэльский также принял участие в сеансе видеосвязи с сотрудниками Красного Креста в Газе.

Один из них, Паскаль Хундта, сказал, что без медикаментов и топлива больницы в секторе «превратятся в кладбища», а раздача гуманитарной помощи затруднена, потому что ее расхищают голодные толпы людей.

Почему принц Уильям сделал это заявление?

Принц Уильям в Храме Гроба господня, во время визита в 2018 году Фото: Getty Images

До этого принц Уильям говорил о ситуации на Ближнем Востоке 11 октября прошлого года, то есть через несколько дней после нападения ХАМАС на Израиль, когда были убиты не менее 1200 человек (большинство из них - мирные жители), а 253 человека захвачены в заложники.

Тогда когда король Карл III, а также принц и принцесса Уэльские недвусмысленно осудили «варварские террористические акты».

Представитель Кенсингтонского дворца (официальной лондонской резиденции наследника престола) отметил, что принц и принцесса были «глубоко потрясены страшными событиями, произошедшими в последние несколько дней».