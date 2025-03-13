Российский диктатор Владимир Путин на этой неделе впервые с момента начала операции Вооруженных сил Украины в августе прошлого года посетил Курскую область. Диктатор был одет в военную форму.
Как сообщают российские пропагандистские каналы, в среду, 12 марта, он принял участие в совещании в командном пункте российских войск, размещенных в Курской области.
Точное местонахождение этого командного пункта неизвестно.
Путин встретился с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым и заслушал его доклад о ситуации в регионе.
After 7 months since the Kursk incursion began, Putin’s in uniform for his pathetic little show pic.twitter.com/3JIT9iujQD— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 12, 2025
Визит Путина широко освещали российские пропагандистские телеканалы.
Сообщается, что Путин поручил Герасимову "в кратчайшие сроки разгромить противника и освободить всю территорию Курской области".
Ранее Путин избегал комментариев по поводу ситуации в Курской области, учитывая неспособность российской армии в течение нескольких месяцев ликвидировать украинский плацдарм на территории России.
Галерея: Российский диктатор посещает Курскую область
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