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Видео Путин, одетый в военную форму, посетил Курскую область (1)

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Российский диктатор Владимир Путин
Российский диктатор Владимир Путин Фото: AFP/SCANPIX

Российский диктатор Владимир Путин на этой неделе впервые с момента начала операции Вооруженных сил Украины в августе прошлого года посетил Курскую область. Диктатор был одет в военную форму.

Как сообщают российские пропагандистские каналы, в среду, 12 марта, он принял участие в совещании в командном пункте российских войск, размещенных в Курской области.

Точное местонахождение этого командного пункта неизвестно.

Путин встретился с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым и заслушал его доклад о ситуации в регионе.

Визит Путина широко освещали российские пропагандистские телеканалы.

Сообщается, что Путин поручил Герасимову "в кратчайшие сроки разгромить противника и освободить всю территорию Курской области".

Ранее Путин избегал комментариев по поводу ситуации в Курской области, учитывая неспособность российской армии в течение нескольких месяцев ликвидировать украинский плацдарм на территории России.

Галерея: Российский диктатор посещает Курскую область 

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