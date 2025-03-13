Как сообщают российские пропагандистские каналы, в среду, 12 марта, он принял участие в совещании в командном пункте российских войск, размещенных в Курской области.

Точное местонахождение этого командного пункта неизвестно.

Путин встретился с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым и заслушал его доклад о ситуации в регионе.

After 7 months since the Kursk incursion began, Putin’s in uniform for his pathetic little show pic.twitter.com/3JIT9iujQD — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 12, 2025

Визит Путина широко освещали российские пропагандистские телеканалы.

Сообщается, что Путин поручил Герасимову "в кратчайшие сроки разгромить противника и освободить всю территорию Курской области".

Ранее Путин избегал комментариев по поводу ситуации в Курской области, учитывая неспособность российской армии в течение нескольких месяцев ликвидировать украинский плацдарм на территории России.

Галерея: Российский диктатор посещает Курскую область

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!