Смольянинов в Риге с детьми, друзьями и любимой провел уютный концерт-квартирник

В среду, 21 февраля, в рижском ресторане Elpa в уютной, домашней и неформальной атмосфере прошла презентация песни "Бред" коллектива cheLovek (лидер и основатель - актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов).
Презентация композиции под названием "Бред", входящей в дебютный альбом "4", состоялась на акустический концерте-квартирнике.
На мероприятии был аншлаг. Все столики были заранее зарезервированы. Тем, кто пришел позднее, пришлось искать свободно место.
Вместе с Артуром Смольяниновым выступил клавишами Эвалдс Лазаревич - пианист, композитор и импровизатор, который выступал по всему миру - от Балтии до США и Кении, сотрудничает с международными театральными, цирковыми и многими другими междисциплинарными проектами. В программе концерта прозвучало 17 песен, в том числе и композиция "Эльсинор" ("Помогите человеку") - заглавная композиция альбома "4". Премьера клипа на этот трек состоится 24 февраля на телеканале "Дождь".
Нельзя не упомянуть, что на концерте царила теплая и практически семейная атмосфера, которую дополняли дети Артура Смольянинова - Артур и Марк, оказавшиеся в этот вечер на выступлении отца.
На протяжении всего концерта дети активно себя вели, местами подпевали, а в перерыве артист из музыканта превращался в заботливого папу, носил малышей на руках и играл с ними.
"Дети мои, послушайте отца", - с этих слов Артур Смольянинов начал свое выступление. "Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Выглядит все уютно. С вами группа cheLovek в камерном камерном составе".
Артур объяснил, что он начал писать песни еще три года назад, еще задолго до начала войны. За это время у него их накопилось очень много. Он попросил обратить внимание на текст, в его композициях он играет важную роль. Потому совершенно оправдано вечер начался с композиции "Остановите войну".
Перед второй композицией Артур сказал:
"Когда мне пришлось уехать из России. Понятно, почему. Я думаю, что здесь, знаете, не нужно лишний раз про это говорить. Мне пришлось начинать жизнь заново. Начинать ее с нуля. Но я не сдавался! Я знал, чего я хочу. Шел к своей цели. Я нашел своих людей, собрал группу заново. Я собирал год, я назвал cheLovek [...]. Вот спустя полтора года, как я уехал и спустя два года после начала полномасштабной войны - подлой, преступной, мерзкой, отвратительной войны, которые российское правительство начала против наших братьев и сестер 24 февраля, выходит наш первый мини альбом. Он называется "4".
Он заметил, что сейчас они хотят сыграть несколько песен из этого альбома.
"Это первая песня с альбома называется "Травы", и я хочу посвятить ее Алексею Навальному. Тело которого, надеюсь, очень скоро отдадут его матери, и оно будет предано земле. Но сам он теперь воистину вечно живой.[...]
То есть человек - Алексей Навальный - умер, а герой - Алексей Навальный - родился. Безусловно, теперь его уже никогда не убить.
Они убили человека Алексея Навального и умерли сами окончательно. Мне кажется, что им недолго осталось", - подчеркнул Смольянинов.
Он не стал скрывать, что ему очень грустно и он соболезнует: "Мне смертельно жалко просто талантливого человека. Очень талантливого, очень молодого человека, которого сгнобили и угробили в тюрьме.
Я надеюсь, что через много-много-много лет историки напишут, что это был лучший исход для России, потому что с этого момента началось ее возрождение. Я очень надеюсь. Я хочу в это верить, я в это верю".
Следом прозвучали такие песни, как "Бред", сочиненная в Риге композиция "Внутри", "Простые дни", посвященная всем, кого рядом уже нет - "Белый", а последней песней перед перерывом стала лирическая "Между строк", которую Артур Смольянинов посвятил своей любимой женщине - Екатерине Ланской, которая тоже находилась в зале и вела прямую трансляцию в Instagram-аккаунте коллектива. "Любимая, это тебе", - произнес артист посмотрев на излучающую счастье Екатерину.
Во второй части концерта прозвучали такие треки как "Эпиграмма тирана", "Светлые дали", "Детка", "Кто это", "Гипофиз", "Ода" и "Я хочу сделать тебе больно". Песню "Подождать" Артур посвятил своим детям и маме, а завершил вечер словами благодарности зрителям и чувственной композицией "Налегке".
Напомним, жанр своего музыкального творчества Артур обозначает как "кино-рок" или "human-рок" - сюжеты песен очень кинематографичны и зачастую развиваются вокруг главного героя. "Это не автопроекция, нет. Это собирательный образ из тысячи лиц. А кто стоит за ним — каждый слушатель решает для себя сам" - поясняет Артур.
Актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов известен массовому зрителю прежде всего по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне "9 рота". В его списке – более ста картин, награжденных призами многих фестивалей. 10 лет он проработал в московском театре "Современник", был попечителем благотворительного фонда "Подари жизнь". Долгое время Смольянинов занимал аполитичную позицию, но после 24 февраля молчать не смог. Как следствие — ему пришлось покинуть страну.
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