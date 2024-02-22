Смольянинов в Риге с детьми, друзьями и любимой провел уютный концерт-квартирник

Они убили человека Алексея Навального и умерли сами окончательно. Мне кажется, что им недолго осталось", - подчеркнул Смольянинов.

Он не стал скрывать, что ему очень грустно и он соболезнует: "Мне смертельно жалко просто талантливого человека. Очень талантливого, очень молодого человека, которого сгнобили и угробили в тюрьме.

Я надеюсь, что через много-много-много лет историки напишут, что это был лучший исход для России, потому что с этого момента началось ее возрождение. Я очень надеюсь. Я хочу в это верить, я в это верю".

Следом прозвучали такие песни, как "Бред", сочиненная в Риге композиция "Внутри", "Простые дни", посвященная всем, кого рядом уже нет - "Белый", а последней песней перед перерывом стала лирическая "Между строк", которую Артур Смольянинов посвятил своей любимой женщине - Екатерине Ланской, которая тоже находилась в зале и вела прямую трансляцию в Instagram-аккаунте коллектива. "Любимая, это тебе", - произнес артист посмотрев на излучающую счастье Екатерину.

Во второй части концерта прозвучали такие треки как "Эпиграмма тирана", "Светлые дали", "Детка", "Кто это", "Гипофиз", "Ода" и "Я хочу сделать тебе больно". Песню "Подождать" Артур посвятил своим детям и маме, а завершил вечер словами благодарности зрителям и чувственной композицией "Налегке".

Артур Смольянинов и Екатерина Ланская Фото: Даша Си/ Пресс-фото

Напомним, жанр своего музыкального творчества Артур обозначает как "кино-рок" или "human-рок" - сюжеты песен очень кинематографичны и зачастую развиваются вокруг главного героя. "Это не автопроекция, нет. Это собирательный образ из тысячи лиц. А кто стоит за ним — каждый слушатель решает для себя сам" - поясняет Артур.

Актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов известен массовому зрителю прежде всего по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне "9 рота". В его списке – более ста картин, награжденных призами многих фестивалей. 10 лет он проработал в московском театре "Современник", был попечителем благотворительного фонда "Подари жизнь". Долгое время Смольянинов занимал аполитичную позицию, но после 24 февраля молчать не смог. Как следствие — ему пришлось покинуть страну.

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