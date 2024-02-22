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Фото ⟩ В Нидерландах обрушился мост; погибли два человека

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В Нидерландах обрушился мост
В Нидерландах обрушился мост Фото: AP/Scanpix

В городе Лохем на востоке Нидерландов в среду обрушился находившийся в стадии строительства мост, в результате чего погибли по меньшей мере двое рабочих, а еще двое пострадали, сообщает AFP.

Часть моста обрушилась, оборвав тросы, с помощью которых его поднимали на предусмотренное место.

Правоохранительные органы нашли второй труп на месте катастрофы только через несколько часов.

Один погибший был из Бельгии, второй - из Польши, рассказал вещательной компании NOS в Службе трудовой инспекции Нидерландов.

Имена и возраст жертв не называются.

В свою очередь пострадавших увезли в больницу, прогнозируется, что они выживут.

Мэр Лохема Себастьян ван Эрве сообщил, что вся община шокирована катастрофой.

"Мы планировали эту дорогу 20 лет. Мы разрабатывали строительный проект пять лет. И в один день все рухнуло, убив двух человек и ранив еще двух", - сказал мэр.

В данный момент причины катастрофы неизвестны, ведется следствие, сказал мэр.

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