Фото ⟩ В Нидерландах обрушился мост; погибли два человека

В городе Лохем на востоке Нидерландов в среду обрушился находившийся в стадии строительства мост, в результате чего погибли по меньшей мере двое рабочих, а еще двое пострадали, сообщает AFP.
Часть моста обрушилась, оборвав тросы, с помощью которых его поднимали на предусмотренное место.
Правоохранительные органы нашли второй труп на месте катастрофы только через несколько часов.
Один погибший был из Бельгии, второй - из Польши, рассказал вещательной компании NOS в Службе трудовой инспекции Нидерландов.
Имена и возраст жертв не называются.
В свою очередь пострадавших увезли в больницу, прогнозируется, что они выживут.
Мэр Лохема Себастьян ван Эрве сообщил, что вся община шокирована катастрофой.
"Мы планировали эту дорогу 20 лет. Мы разрабатывали строительный проект пять лет. И в один день все рухнуло, убив двух человек и ранив еще двух", - сказал мэр.
В данный момент причины катастрофы неизвестны, ведется следствие, сказал мэр.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!