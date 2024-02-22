Что чаще всего воруют во время путешествий и как себя обезопасить? Комментарий экспертов

Главное - в момент, когда становится понятно, что вас обокрали, не растеряться и предпринять меры.

"Если, например, украден мобильный телефон или кошелек, рекомендуем незамедлительно сообщить об этом своему оператору телефонной связи, а также банку, где для подобных ситуаций работает круглосуточная горячая линия. И телефон, и платежная карта будут немедленно заблокированы, что позволит избежать возможных расходов. Представитель банка, возможно, сразу же сможет заблокировать мошеннические действия, если таковые будут иметь место", - говорит Драуле.

Общественный транспорт (поезд, метро и т. д.) также является очень популярным местом среди воров для кражи мобильного телефона или кошелька из кармана. Поэтому в больших городах рекомендуется носить сумки близко к телу, чтобы иметь возможность всегда наблюдать за своими вещами и защитить их. По данным If Apdrošināšana, среднее возмещение за утрату имущества за рубежом в результате кражи составляет 500 евро.

После констатации кражи необходимо обязательно сообщить об этом в ближайшее отделение полиции, где вам предложат заполнить заявление с указанием вида украденных вещей.

Очень важно обратиться в полицию, поскольку это означает, что правоохранительные органы немедленно начнут работу по возвращению ваших личных вещей. Если необходимо, при общении с местной полицией всегда можно воспользоваться возможностями онлайн-перевода или попросить помощи у человека, который может обеспечить услуги перевода. Также важно помнить, что копия справки из полиции пригодится при подаче заявления по страхованию путешествий.

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