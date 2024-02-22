Что чаще всего воруют во время путешествий и как себя обезопасить? Комментарий экспертов

С приближением школьных каникул путешествия набирают обороты и многие планируют отправиться покататься на лыжах или на отдых в теплые страны. В последние годы кражи личных вещей не только демонстрируют тенденцию к росту в количестве, но и вид краденых вещей склонен меняться в зависимости от сезона, то есть путешественники сталкиваются также и с кражами лыжного снаряжения из автомобилей, убытки от которых достигают до 5000 евро.
If Apdrošināšana призывает путешественников соблюдать осторожность и дает советы, как обезопасить себя и как действовать в случае кражи.
Хотя поездка должна приносить только радостные эмоции, во время нее нередко возникают неприятные ситуации, например кражи личных вещей, обычно происходящие в самый неожиданный момент, поэтому во время поездки нельзя терять бдительность.
"Больше всего краж происходит в Европе - в Италии и Испании, и в последние годы они показали тенденцию к росту. В основном крадут телефоны, кошельки и дизайнерскую одежду, но недавно один путешественник, направлявшийся на горнолыжный курорт в Словакию, пережил кражу лыжного снаряжения: оно было оставлено в украденном ночью автомобиле. Причиненный ущерб составил 5000 евро.
А в другом случае, также связанном с катанием на лыжах, в Италии из автомобиля была украдена лыжная одежда, в результате чего был причинен ущерб до 2000 евро", - говорит Инга Драуле, руководитель по продукту "Страхование путешествий" If.
"Путешествуя на автомобиле, мы всегда рекомендуем убедиться, что машина закрыта, независимо от того, находитесь ли вы в движении или стоите. Если вы планируете остановку, определенно нельзя оставлять открытый автомобиль без присмотра, даже если вы собираетесь остановиться на пару минут для осмотра достопримечательностей. Также, выходя из автомобиля, важно не оставлять личные вещи (телефон, сумку, ноутбук, фото/видеотехнику, другую технику, экипировку и т. п.) на видном месте, например, на передней панели автомобиля, или на сиденье", - призывает она.
Главное - в момент, когда становится понятно, что вас обокрали, не растеряться и предпринять меры.
"Если, например, украден мобильный телефон или кошелек, рекомендуем незамедлительно сообщить об этом своему оператору телефонной связи, а также банку, где для подобных ситуаций работает круглосуточная горячая линия. И телефон, и платежная карта будут немедленно заблокированы, что позволит избежать возможных расходов. Представитель банка, возможно, сразу же сможет заблокировать мошеннические действия, если таковые будут иметь место", - говорит Драуле.
Общественный транспорт (поезд, метро и т. д.) также является очень популярным местом среди воров для кражи мобильного телефона или кошелька из кармана. Поэтому в больших городах рекомендуется носить сумки близко к телу, чтобы иметь возможность всегда наблюдать за своими вещами и защитить их. По данным If Apdrošināšana, среднее возмещение за утрату имущества за рубежом в результате кражи составляет 500 евро.
После констатации кражи необходимо обязательно сообщить об этом в ближайшее отделение полиции, где вам предложат заполнить заявление с указанием вида украденных вещей.
Очень важно обратиться в полицию, поскольку это означает, что правоохранительные органы немедленно начнут работу по возвращению ваших личных вещей. Если необходимо, при общении с местной полицией всегда можно воспользоваться возможностями онлайн-перевода или попросить помощи у человека, который может обеспечить услуги перевода. Также важно помнить, что копия справки из полиции пригодится при подаче заявления по страхованию путешествий.
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