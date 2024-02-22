Мошенники выманили у жительницы Кулдиги 160 000 евро

В среду, 21 февраля, полиция получила заявление от жительницы Кулдиги, ставшей жертвой мошенничества. Женщине позвонили злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников банка. Они прислали ей в приложении WhatsApp поддельное удостоверение, и женщина в это поверила.

Мошенникам удалось убедить женщину, что на ее банковских счетах осуществляются мошеннические действия и, чтобы деньги были в безопасности, ей нужно установить приложение Anydesk. Далее женщина подтвердила банковские данные и PIN-коды, в результате чего с ее рабочих счетов было переведено около 150 000 евро.

В свою очередь, с ее частного счета было переведено почти 2000 евро. Мошенники спросили, есть ли у женщины наличные дома, на что та ответила утвердительно. Затем мошенники убедили ее, что и эти деньги, чтобы они были в безопасности, необходимо переслать им, что она и сделала, поместив 10 000 евро в пакомат в Кулдиге. Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс.