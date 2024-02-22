Мошенники выманили у жительницы Кулдиги 160 000 евро

В среду Государственная полиция получила заявление от жительницы Кулдиги, у которой мошенники выманили 160 000 евро, сообщает агентство LETA.
В среду, 21 февраля, полиция получила заявление от жительницы Кулдиги, ставшей жертвой мошенничества. Женщине позвонили злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников банка. Они прислали ей в приложении WhatsApp поддельное удостоверение, и женщина в это поверила.
Мошенникам удалось убедить женщину, что на ее банковских счетах осуществляются мошеннические действия и, чтобы деньги были в безопасности, ей нужно установить приложение Anydesk. Далее женщина подтвердила банковские данные и PIN-коды, в результате чего с ее рабочих счетов было переведено около 150 000 евро.
В свою очередь, с ее частного счета было переведено почти 2000 евро. Мошенники спросили, есть ли у женщины наличные дома, на что та ответила утвердительно. Затем мошенники убедили ее, что и эти деньги, чтобы они были в безопасности, необходимо переслать им, что она и сделала, поместив 10 000 евро в пакомат в Кулдиге. Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс.
Государственная полиция призывает не вводить банковские и личные данные на сомнительных сайтах, не подтверждать платежи, если вы в них не уверены, и ни в коем случае не передавать свои банковские реквизиты третьим лицам.
Госполиция также повторно напоминает, что ни полиция, ни сотрудники банков или других учреждений никогда не будут звонить и выяснять данные банковского счета, а также просить вас установить на ваши компьютеры и мобильные устройства различные программы, предназначенные для удаленного подключения к компьютеру. Если вы получаете подобные звонки, рекомендуется разговор прекратить. Полиция также призывает людей обсудить со своими родственниками, особенно пожилыми, важность защиты и недопущения передачи кому-либо данных банковских счетов и другой конфиденциальной информации.
В случае, если с вашего счета совершены переводы на чужие счета, об этом необходимо как можно быстрее сообщить в свой банк и после этого обратиться с заявлением в ближайший участок Госполиции или отослать заявление в электронном виде.
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