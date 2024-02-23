"Маленькая страна, но с большими яйцами". Украинский журналист о поддержке Латвии

Уже в эту субботу в Риге и Даугавпилсе пройдут мероприятия, посвященные двухлетию со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину. Если в латвийских городах планируются шествия, митинги и выступления, то в столице Украины 24 февраля пройдет спокойнее из-за вопроса безопасности.

"На Майдане будут чтить память погибших, будет минута молчания и много мероприятий, но это будет выглядеть не так, как в Латвии. Будет намного скромнее. Если бы мы были в Киеве и договорились о встрече на какое-то время, то 40 процентов из 100, что мы встретимся вовремя. У нас очень часто срабатывает воздушная тревога и автоматически все останавливается. Город замирает. Вся Украина замирает, и провести какое-то шествие будет практически нереально", - говорит Бирюков.

Журналист отмечает, что в Украине следят за тем, что происходит в Латвии. "Мы каждый день читаем новости, что Латвия поддерживает, что передают, какие у вас происходят истории, связанные с войной. И, конечно же, я участвую в Украине в том, чтобы усиливать эту связь между Украиной и Латвией и другими странами, такими как Литва и Эстония".

В 2022 году Бирюков по видеосвязи из бомбоубежища включался во время концерта на площади в Риге, на следующий год он стал ведущим мероприятия, а в этом году будет участвовать в концерте, который пройдет в библиотеке.