"Маленькая страна, но с большими яйцами". Украинский журналист о поддержке Латвии

В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывал украинский журналист Владимир Бирюков, который рассказал о заметной поддержке Латвией Украины, жизни в Киеве во время войны и ощущении, что два года на календаре все еще 24 февраля.
О привыкании к войне
По словам Бирюкова, Киев во время войны продолжает жить "на максимум", насколько это возможно: работают кинотеатры, детские площадки, проходят концерты, иногда приезжают иностранные исполнители, а еще популярностью пользуется театр - место, в котором люди по-другому смотрят на творчество в период войны.
Что касается привыкания к войне, то, по словам Бирюкова, невозможно забыть о войне, когда звучит воздушная тревога, когда на улицах много людей в военной форме или людей, у которых нет конечностей.
"Едешь в транспорте, он останавливается - воздушная тревога, и тебе надо выйти. Идешь по улице, у тебя могут проверить документы. Могут задержать на какой-то момент, чтобы выяснить какую-то информацию. Тяжело понимать, что уже два года. Ковид, потом война, у меня началось все в 29, а сейчас я понимаю, что мне уже 33, а я еще там где-то. Мне еще 30 не наступило, потому что я не смог прожить это все. И вот это ужасно", - говорит журналист.
Каким будет 24 февраля в Латвии и Киеве?
Уже в эту субботу в Риге и Даугавпилсе пройдут мероприятия, посвященные двухлетию со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину. Если в латвийских городах планируются шествия, митинги и выступления, то в столице Украины 24 февраля пройдет спокойнее из-за вопроса безопасности.
"На Майдане будут чтить память погибших, будет минута молчания и много мероприятий, но это будет выглядеть не так, как в Латвии. Будет намного скромнее. Если бы мы были в Киеве и договорились о встрече на какое-то время, то 40 процентов из 100, что мы встретимся вовремя. У нас очень часто срабатывает воздушная тревога и автоматически все останавливается. Город замирает. Вся Украина замирает, и провести какое-то шествие будет практически нереально", - говорит Бирюков.
Журналист отмечает, что в Украине следят за тем, что происходит в Латвии. "Мы каждый день читаем новости, что Латвия поддерживает, что передают, какие у вас происходят истории, связанные с войной. И, конечно же, я участвую в Украине в том, чтобы усиливать эту связь между Украиной и Латвией и другими странами, такими как Литва и Эстония".
В 2022 году Бирюков по видеосвязи из бомбоубежища включался во время концерта на площади в Риге, на следующий год он стал ведущим мероприятия, а в этом году будет участвовать в концерте, который пройдет в библиотеке.
"Я вижу, что в Латвии вы следите за тем, что происходит, но во время диалога эффект усиливается. Поэтому на два месяца у меня полностью расписан план".
Чувствует ли Украина поддержку Латвии?
"Нас, украинцев, очень сильно обижает - не знаю, может быть, вас тоже это задевает, - когда говорят "маленькие страны" или "страны Балтии".
Мы тогда в этот момент перебиваем и говорим - да, маленькая страна, но с большими яйцами! Может быть, в эфире так нельзя говорить, но это факт.
Потому что столько, сколько поддержки даете вы - и гуманитарной, и военной, и психологической...
В Украине, конечно же, видят и знают, насколько вы помогаете, насколько у нас общая история в какой-то момент была и остается сейчас общей. И, конечно же, страны, которые были когда-то в Советском Союзе, они больше понимают то, что происходит в Украине, нежели те, что на Западе. Потому что на Западе, возможно, есть момент "бла, бла, бла", а от вас, конечно же, "сундук" с тем, что надо нам.
Сразу можно увидеть, когда приходит помощь от Латвии. Если пересылают другие страны, это какие-то могут быть коробки. Латвия - это огромный автобус. В этих автобусах напиханы коробки, которые из окон выпадают", - отметил Бирюков, который в прошлом году видел в Киеве Маркуса Риву, приехавшего, чтобы передать автомобили на фронт военным.
"Латыши принимают участие в этом. Хотят приехать в Украину по возможности, или до границы, или на территорию, все передать. И возвращаются назад.
То есть это сразу заметно - когда говорят, что приехала помощь от Латвии. Это мило", - говорит Бирюков.
Это лишь фрагмент разговора, полную версию смотрите на видео!
В эфире также прозвучало:
- 0:00 Как выглядит жизнь в Киеве сейчас?
- 2:22 Украинский юмор во время войны - как украинцы шутят, проводят музыкальные концерты или устраивают стендап в бомбоубежищах;
- 6:14 Каким будет 24 февраля в Латвии и Киеве?
- 12:56 "В автобусах напиханы коробки, которые из окон выпадают". О поддержке Латвии;
- 17:33 Почему Владимир не на фронте, а в Латвии?
- 21:30 Как в Украине отреагировали на смерть Навального?
- 24:26 "На календаре все еще 24 февраля". О последних двух годах существования в "симуляторе жизни".
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