Отец убитой семилетней Юстине останется под стражей

19 февраля мера пресечения в виде ареста была продлена и второй обвиняемой по этому делу - мачехе девочки.

Как сообщалось, прокуратура передала в Латгальский районный суд Лудзы уголовное дело об убийстве семилетней Юстине, проживавшей в Роговке, а также раскрыла обстоятельства убийства.

Галерея: Место обнаружения тела убитой Юстине Рейниковой

Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, отец и мачеха девочки привлечены к уголовной ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах - убийство совершено группой лиц и убит человек в беспомощном состоянии - и жестокое и насильственное обращение с несовершеннолетним, если это причинило ему физические или психологические страдания.

До сих пор полиция и прокуратура не разглашали обстоятельства убийства. Теперь же прокуратура заявила, что, согласно обвинительному заключению, двое обвиняемых, находясь по месту жительства в Резекненском крае и будучи в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликт из-за бытовых претензий к маленькой Юстине, поскольку не справлялись с воспитанием и уходом за девочкой.