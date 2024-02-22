Отец убитой семилетней Юстине останется под стражей

В четверг, 22 февраля, Латгальский районный суд в Резекне решил продлить меру пресечения - арест - отцу убитой семилетней Юстине Рейниковой, который обвиняется в совершении этого убийства, сообщает агентство LETA.
19 февраля мера пресечения в виде ареста была продлена и второй обвиняемой по этому делу - мачехе девочки.
Как сообщалось, прокуратура передала в Латгальский районный суд Лудзы уголовное дело об убийстве семилетней Юстине, проживавшей в Роговке, а также раскрыла обстоятельства убийства.
Галерея: Место обнаружения тела убитой Юстине Рейниковой
Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, отец и мачеха девочки привлечены к уголовной ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах - убийство совершено группой лиц и убит человек в беспомощном состоянии - и жестокое и насильственное обращение с несовершеннолетним, если это причинило ему физические или психологические страдания.
До сих пор полиция и прокуратура не разглашали обстоятельства убийства. Теперь же прокуратура заявила, что, согласно обвинительному заключению, двое обвиняемых, находясь по месту жительства в Резекненском крае и будучи в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликт из-за бытовых претензий к маленькой Юстине, поскольку не справлялись с воспитанием и уходом за девочкой.
Осознавая, что в тот момент рядом находилась несовершеннолетняя Юстине, которая в силу своего возраста была в беспомощном состоянии и физически не была способна оказать сопротивление направленным против нее насильственным действиям, обвиняемые начали кричать на девочку и умышленно наносить ей удары по телу и голове, причинив ей тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.
Галерея: Дом, где было обнаружено тело убитой Юстине Рейниковой
С целью скрыть следы преступления обвиняемые спрятали тело девочки в подвале заброшенного дома, а Государственную полицию и общественность ввели в заблуждение относительно исчезновения Юстине.
В настоящее время обвиняемые все еще находятся под стражей, которая была избрана им в качестве меры пресечения.
Как сообщалось, 5 мая 2023 года поступила информация о том, что в Роговке Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя Юстине Рейникова. В течение полутора месяцев проводились различные поисковые мероприятия.
Видео: Поиски Юстине
С первых дней исчезновения девочки сотрудники правоохранительных органов выдвинули несколько версий произошедшего, в том числе о том, что в отношении нее могло быть совершено уголовное преступление.
В ночь на 20 июня полиция задержала отца и мачеху Юстине по подозрению в совершении уголовного преступления в отношении девочки. Тело ребенка с явными повреждениями было найдено закопанным в подвале заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от места проживания девочки - там, где в свое время жил отец Юстине.
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