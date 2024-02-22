Ринкевич допускает роспуск думы Резекне без досрочных выборов

К 21 февраля, установленному законом сроку, бюджеты на 2024 год приняли 42 самоуправления - все, кроме Резекненской думы. Таким образом, самоуправление не выполнило одно из важнейших условий для получения стабилизационной ссуды в размере 5 млн евро.

Президент подчеркнул, что есть самоуправления, которым в рамках разработки бюджета пришлось принимать сложные решения, но руководство одного самоуправления сделало все, чтобы довести его финансовую ситуацию до такой, которую можно назвать "криминальной". Он напомнил, что Государственный контроль дал критическое заключение о финансовом положении Резекне, определенные действия предпринимает и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

"Если Резекненская городская дума не может принять бюджет, то по закону она должна быть немедленно распущена без проведения новых выборов. Но этот вопрос предстоит решать ответственному министру и Сейму. До муниципальных выборов 2025 года работу в самоуправлении могла бы выполнять администрация", - сказал Ринкевич.

По словам президента, нельзя все время винить правительство или государство, потому они не несут ответственности за ситуацию в Резекне. Он подчеркнул, что и предыдущее, и нынешнее правительство пытались помочь самоуправлению, но, если "кто-то не готов работать", то обязанности следует возложить на администратора, который сможет выполнять эти задачи до 2025 года.

Ринкевич подчеркнул, что для разрешения ситуации потребуются поправки к закону, но это решение должны принять правительство и парламент.

Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня пообещала оценить действия Резекненской думы, не принявшей бюджет самоуправления в установленные законом сроки, чтобы выяснить, является ли это достаточным основанием для того, чтобы объявить о роспуске думы.

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