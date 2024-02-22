"Голливудский ковбой": в Кремле отреагировали на грубость Джо Байдена о Путине

Байден сделал этот комментарий на мероприятии по сбору средств 21 февраля в Калифорнии, в какой-то момент предупредив об угрозе ядерного конфликта. Отвечая на слова Байдена, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это неудачной попыткой изобразить "голливудского ковбоя". Он добавил, что такие слова "унижают Америку". Песков заявил, что Байдену должно быть стыдно за свои слова о Путине.

"Подобные наглые заявления из уст президента США вряд ли могут как-то задеть Владимира Путина. Но это большой позор для самих США. Если президент такой страны использует такую ​​лексику, это должно быть позорно", - сказал Песков.

Как сообщалось, Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном" 21 февраля на публичном мероприятии по сбору средств в штате Калифорния.

"У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень, Путин, другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества - это климат", - сказал Байден в краткой речи на мероприятии в Сан-Франциско, которое посетила небольшая группа репортеров.