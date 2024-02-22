"Голливудский ковбой": в Кремле отреагировали на грубость Джо Байдена о Путине

В ответ на недавнюю речь Джо Байдена, в которой он назвал Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном" в Кремле заявили, что президент США пытался выставить себя "голливудским ковбоем", сообщает BBC.
Байден сделал этот комментарий на мероприятии по сбору средств 21 февраля в Калифорнии, в какой-то момент предупредив об угрозе ядерного конфликта. Отвечая на слова Байдена, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это неудачной попыткой изобразить "голливудского ковбоя". Он добавил, что такие слова "унижают Америку". Песков заявил, что Байдену должно быть стыдно за свои слова о Путине.
"Подобные наглые заявления из уст президента США вряд ли могут как-то задеть Владимира Путина. Но это большой позор для самих США. Если президент такой страны использует такую лексику, это должно быть позорно", - сказал Песков.
Как сообщалось, Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном" 21 февраля на публичном мероприятии по сбору средств в штате Калифорния.
"У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень, Путин, другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества - это климат", - сказал Байден в краткой речи на мероприятии в Сан-Франциско, которое посетила небольшая группа репортеров.
В январе 2022 года Байден назвал "сукиным сыном" журналиста американского телеканала Fox News.
В других случаях Байден называл Путина, который в феврале 2022 года начал полномасштабное вторжение в Украину, "мясником" и "военным преступником". По словам Байдена, в пятницу США сообщат о новом пакете санкций против России в связи со смертью лидера оппозиции Алексея Навального в российской колонии.
На благотворительном мероприятии в Сан-Франциско Байден также раскритиковал своего потенциального соперника на президентских выборах Дональда Трампа за то, что тот сравнил свои юридические проблемы с судьбой Навального.
"Он сравнил себя с Навальным и сказал - так как наша страна стала коммунистическим государством, он преследуется точно так же, как преследовался Навальный. Я не знаю, как, черт возьми, до такого можно додуматься", - сказал Байден.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!