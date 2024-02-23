Видео ⟩ Путин попытался объяснить, почему Байден назвал его "сумасшедшим сукиным сыном"

Обвиняемый в военных преступлениях президент России Владимир Путин попытался объяснить, почему Джо Байден назвал его "сумасшедшим сукиным сыном". Он считает, что это "адекватная реакция", пишет "Медуза".
Вот что сказал российский диктатор журналисту Павлу Зарубину: "Мы же с вами недавно говорили и вы у меня спрашивали - кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог". Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения и это реакция абсолютно адекватная. А значит я был прав! И то, что я говорил, я говорил для нашей аудитории, а не для американской".
Он добавил, что, как и ранее, может повторить, что для России предпочтительнее, если президентом США будет Байден, а не Трамп.
Как сообщалось, Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном" 21 февраля на публичном мероприятии по сбору средств в штате Калифорния.
"У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень, Путин, другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества - это климат", - сказал Байден в краткой речи на мероприятии в Сан-Франциско, которое посетила небольшая группа репортеров.
В январе 2022 года Байден назвал "сукиным сыном" журналиста американского телеканала Fox News.
В других случаях Байден называл Путина, который в феврале 2022 года начал полномасштабное вторжение в Украину, "мясником" и "военным преступником". По словам Байдена, в пятницу США сообщат о новом пакете санкций против России в связи со смертью лидера оппозиции Алексея Навального в российской колонии.
В ответ на речь Джо Байдена, в которой он назвал Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном", в Кремле заявили, что президент США пытался выставить себя "голливудским ковбоем".
Отвечая на слова Байдена, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это неудачной попыткой изобразить "голливудского ковбоя". Он добавил, что такие выражения "унижают Америку". Песков заявил, что Байдену должно быть стыдно за свои слова о Путине.
"Подобные наглые заявления из уст президента США вряд ли могут как-то задеть Владимира Путина. Но это большой позор для самих США. Если президент такой страны использует такую лексику, это должно быть позорно", - сказал Песков.
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