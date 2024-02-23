Видео ⟩ Путин попытался объяснить, почему Байден назвал его "сумасшедшим сукиным сыном"

Вот что сказал российский диктатор журналисту Павлу Зарубину: "Мы же с вами недавно говорили и вы у меня спрашивали - кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог". Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения и это реакция абсолютно адекватная. А значит я был прав! И то, что я говорил, я говорил для нашей аудитории, а не для американской".