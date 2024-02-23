Ветрено и дождливо: синоптики о погоде на пятницу

На востоке страны больше осадков выпадет вечером, в то время как на западе осадков уже не ожидается и небо прояснится.

Южный, юго-восточный ветер будет дуть порывами 10-15 метров в секунду. В Курземе ветер во второй половине дня ослабнет и повернет с юго-запада, а вечером стихнет и в других регионах страны.

Максимальная температура воздуха составит +4...+8 градусов.

В Риге дождь усилится во второй половине дня, а порывы ветра в первой половине дня составят до 14 метров в секунду. Температура воздуха в столице будет около +7 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!