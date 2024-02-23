Несдача экзамена, потеря ВНЖ и рак: история пенсионерки из Даугавпилса

Пенсионерке 69 лет. Она родилась в Даугавпилсе, у нее российский паспорт. 8 августа Любовь пошла сдавать экзамен по-латышскому языку, так как того требовали поправки к Закону об иммиграции для граждан России, но не сдала. Она записалась на повторный экзамен, но приглашения на него так и не получила.

В Центре государственного языка Rus.LSM заверили, что экзамен пенсионерке был назначен на 5 октября, о чем ей было отправлено сообщение на ее номер телефона.

В этот период Любовь узнала страшный диагноз - у нее обнаружили рак. Ей назначили химиотерапию. Два курса она смогла пройти по государственной программе, за третий пришлось платить самой.

В январе ее лишили вида на жительство. На конец февраля ей назначен четвертый курс химиотерапии, также нужно будет делать МРТ, анализы и другие обследования.