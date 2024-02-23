Несдача экзамена, потеря ВНЖ и рак: история пенсионерки из Даугавпилса

Пенсионерка из Даугавпилса не сдала экзамен по латышскому языку и ждала приглашение на второй экзамен, но, по ее словам, она его не получила. В это же время у нее обнаружили рак. В прошлом месяце Любовь Семенченко лишили вида на жительство и исключили из регистра получателей медицинских услуг. На время она осталась без бесплатного государственного медицинского обслуживания, и деньги на лечение пришлось собирать с помощью благотворительности. На этой неделе ее восстановили в регистре, рассказывает портал Rus.LSM.
Пенсионерке 69 лет. Она родилась в Даугавпилсе, у нее российский паспорт. 8 августа Любовь пошла сдавать экзамен по-латышскому языку, так как того требовали поправки к Закону об иммиграции для граждан России, но не сдала. Она записалась на повторный экзамен, но приглашения на него так и не получила.
В Центре государственного языка Rus.LSM заверили, что экзамен пенсионерке был назначен на 5 октября, о чем ей было отправлено сообщение на ее номер телефона.
В этот период Любовь узнала страшный диагноз - у нее обнаружили рак. Ей назначили химиотерапию. Два курса она смогла пройти по государственной программе, за третий пришлось платить самой.
В январе ее лишили вида на жительство. На конец февраля ей назначен четвертый курс химиотерапии, также нужно будет делать МРТ, анализы и другие обследования.
"Финансируемые государством медицинские услуги в Латвийской Республике могут получать лица, зарегистрированные в Регистре получателей услуг, в порядке и объеме, установленном Кабинетом министров. Если разрешение на постоянное проживание аннулировано и отсутствуют условия, дающие право на его получение, медицинские услуги должны быть оплачены из личных средств в соответствии с установленным медицинским учреждением прейскурантом", - прокомментировала Rus.LSM представитель Национальной службы здравоохранения (NVD) Синтия Гулбе.
Лечение стоит дорого - почти двести евро за три дня химиотерапии, отмечает пенсионерка. Местные активисты открыли для женщины счет для пожертвований.
В Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) ей посоветовали обратиться к реабилитологу - он может выдать освобождение от экзамена, и тогда Любовь сможет подать заявление на получение постоянного статуса жителя Евросоюза. Сейчас она подала заявление с выпиской от онколога - на ВНЖ. Ответ должен был прийти 30 мая. 1 февраля она написала заявление в NVD, приложив справку от онколога, и попросила восстановить ее в регистре получателей медуслуг.
На этой неделе пенсионерка рассказала, что NVD ответила на ее заявление.
"Я вам читаю последнее предложение: на основании изложенного служба сообщает, что с 26 января 2024 года включает заявителя - то есть меня - в реестр получателей медицинских услуг", - сказала Любовь.
Пенсионерка сможет получать оплачиваемые государством медицинские услуги, а также подать заявление и вернуть деньги, которые она потратила на третий курс химиотерапии.
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