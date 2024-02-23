В ближайшие дни Латвию ожидают потепление и дожди

Предстоящей ночью в восточных регионах ожидается дождь, утром и днем в субботу дожди пройдут на большей части территории страны, в Курземе - сильные. Ночью и утром во многих регионах возможен туман, минимальная температура составит 0...+5 градусов. Во второй половине дня и вечером усилится южный ветер, а температура повысится до +6...+10 градусов.

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье во многих регионах возможны порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, в течение ночи ветер стихнет, облаков станет меньше, а температура воздуха понизится до -1...+4 градусов. В воскресенье будет солнечно, дождь возможен преимущественно в Латгале, максимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов.

В первой половине следующей недели также временами ожидаются дожди, температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, а днем местами будет повышаться до +10 градусов.

В Видземе и Латгале из-за дождей и таяния снега ожидается повышение уровня воды в реках. Также начнется ледоход, возможно образование ледяных заторов и резкие колебания уровня воды, предупреждают гидрологи.

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