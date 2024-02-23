В Талси решили установить сокращенную рабочую неделю для работников самоуправления

До сих пор самоуправление Талсинского края предоставляло гражданам возможность привлекать муниципальное софинансирование на различные мероприятия, например, на благоустройство дворов многоквартирных жилых домов, реставрацию исторических зданий, развитие бизнеса, идеи культурных и туристических проектов.

Для молодых специалистов в области педагогики и медицины предусмотрены стипендии. В этом году эти механизмы поддержки не будут доступны. В этом году этих механизмов поддержки, предусмотренных планом действий, не будет, но жители смогут подать заявку на муниципальное софинансирование мероприятий по энергоэффективности в многоквартирных жилых домах и по подключению объектов недвижимости к централизованной системе водоснабжения и канализации. Муниципальное софинансирование также будет доступно для проектов, реализуемых ассоциациями.

С 1 сентября будет уменьшена поддержка и на покрытие расходов на питание школьников. До сих пор самоуправление, помимо господдержки, предоставляло бесплатные обеды детям в возрасте шести лет в дошкольных образовательных учреждениях и ученикам 5-7-х классов. Большинство депутатов не поддержало предложение о сохранении поддержки в текущем размере, но пообещало при стабилизации финансовой ситуации, понимая приоритет этой поддержки, вопрос пересмотреть.