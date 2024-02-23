В Талси решили установить сокращенную рабочую неделю для работников самоуправления

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня обещает оценить решение Талсинской краевой думы об установлении сокращенной рабочей недели для сотрудников самоуправления, пишет LETA.
Министр заверила агентство LETA, что в данной ситуации необходимо дать оценку решениям Талсинской городской думы. Она добавила, что одних решений думы недостаточно и еще неизвестно, каковы будут дальнейшие действия при заключении договоров с муниципальными сотрудниками.
Как сообщалось, в среду, 21 февраля, члены Талсинской думы утвердили план действий муниципалитета по улучшению тяжелого финансового положения, сообщила представитель самоуправления Инита Федко.
Чтобы бюджет самоуправления был сбалансированным и бездефицитным, дума обязуется принять "ряд непопулярных решений". Хотя изначально в целях сокращения муниципальных расходов планировалось утвердить снижение заработной платы муниципальных сотрудников на 10%, а также сократить количество муниципальных должностей на 25%, альтернативным предложением является установление четырехдневной недели для муниципальных сотрудников с 1 апреля, тем самым на 20% уменьшив траты на зарплату. Это не исключает сокращения количества должностей - оно планируется до 25% и будет осуществляться постепенно, оценивая обоснованность реорганизации.
Чтобы сократить расходы самоуправления в долгосрочной перспективе и сбалансировать бюджет этого года, Министерству финансов было поручено разработать план действий, включающий конкретные действия по сокращению муниципальных расходов.
Председатель Талсинской краевой думы Андис Аболиньш, который недавно перешел под руководство самоуправления, сообщил, что в первоначально подготовленный документ были внесены изменения при рассмотрении плана действий на заседании думы самоуправления. Сокращение рабочей недели планируется распространить на те категории должностей, где есть возможность обеспечить непрерывность оказания коммунальных услуг жителям.
В самоуправлении планируется "постепенное и сбалансированное" сокращение должностей на 25%. Планируется начать с центрального управления, затем последовательно обратиться к учреждениям, городским и районным администрациям. Первые изменения в центральной администрации могут быть приняты на заседании думы 29 февраля.
С 1 апреля зарплата руководства и членов думы будет снижена на 10%. Хотя предложение некоторых членов думы заключалось в снижении заработной платы на 20% с 1 марта, большинство членов совета его не поддержали. Также с 1 апреля на 10% будет снижена зарплата членов комиссии.
С 1 марта сотрудникам местного самоуправления будут снижены надбавки с 30% до 5%, не будут выплачиваться денежные премии, сократятся надбавки за уход в отпуск.
Нагрузка педагогов дошкольных учреждений будет снижена путем применения коэффициента 0,9, снижение нагрузки коснется также учителей школ, финансируемых муниципалитетом, в том числе учителей художественных, музыкальных и спортивных школ, зарплата управляющих учебными заведениями будет сокращена исходя из минимальной ставки заработной платы учителей общеобразовательных учреждений. Медицинскому персоналу образовательных учреждений в зависимости от стажа работы будет установлен единый размер надбавки от 1% до 3% от месячного оклада.
До сих пор самоуправление Талсинского края предоставляло гражданам возможность привлекать муниципальное софинансирование на различные мероприятия, например, на благоустройство дворов многоквартирных жилых домов, реставрацию исторических зданий, развитие бизнеса, идеи культурных и туристических проектов.
Для молодых специалистов в области педагогики и медицины предусмотрены стипендии. В этом году эти механизмы поддержки не будут доступны. В этом году этих механизмов поддержки, предусмотренных планом действий, не будет, но жители смогут подать заявку на муниципальное софинансирование мероприятий по энергоэффективности в многоквартирных жилых домах и по подключению объектов недвижимости к централизованной системе водоснабжения и канализации. Муниципальное софинансирование также будет доступно для проектов, реализуемых ассоциациями.
С 1 сентября будет уменьшена поддержка и на покрытие расходов на питание школьников. До сих пор самоуправление, помимо господдержки, предоставляло бесплатные обеды детям в возрасте шести лет в дошкольных образовательных учреждениях и ученикам 5-7-х классов. Большинство депутатов не поддержало предложение о сохранении поддержки в текущем размере, но пообещало при стабилизации финансовой ситуации, понимая приоритет этой поддержки, вопрос пересмотреть.
В новом учебном году оплата обедов будет обеспечена учащимся 1-4-х классов, что предусмотрено государством, а также она будет сохранена для детей, нуждающихся в коррекции питания на основании установленного врачом диагноза "тяжелая пищевая непереносимость", и детей, осваивающих специальные образовательные программы. Расходы на питание продолжат покрывать и многодетным семьям.
По итогам переговоров с Минфином самоуправление планирует взять необходимые для перестройки Талсинской основной школы 1,425 млн евро в качестве займа из Государственной кассы, таким образом снизив финансовую нагрузку на основной бюджет самоуправления. В свою очередь, чтобы уменьшить влияние растущих процентных платежей, самоуправление попросит Госкассу внести изменения в заключенные договоры государственного займа, уменьшив запланированные в этом году выплаты основной суммы не более чем на прирост процентного платежа по займу, который образуется между общей суммой процентов по займу 2023 года и общей суммой процентов по займу 2024 года - 311 000 евро.
Для сбалансирования бюджета самоуправление Талсинского края попросит у финансового руководства государственный заем в размере 2 млн евро, а чтобы он был выделен, самоуправлению придется работать, строго руководствуясь разработанным планом действий, который позволит в течение этого года стабилизировать финансовую ситуацию.
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