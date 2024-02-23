Приняла ванну - продала воду: автор эротических роликов о доходном бизнесе

Автор эротического контента рассказала в подкасте, как пять лет назад она стала звездой TikTok и прославилась продажей воды, в которой она принимала ванну, своим поклонникам.



Баночку сточной воды можно было купить на ее странице за 30 долларов, и это вызвало большой резонанс в соцсетях.



В общей сложности девушка продала 600 банок воды, в которой она совершала омовение, и заработала на этом 18 000 долларов.