Приняла ванну - продала воду: автор эротических роликов о доходном бизнесе

Звезда эротических роликов Белль Делфин рассказала, как удачно подзаработала, продавая сточную воду после принятия ванны.
Автор эротического контента рассказала в подкасте, как пять лет назад она стала звездой TikTok и прославилась продажей воды, в которой она принимала ванну, своим поклонникам.
Баночку сточной воды можно было купить на ее странице за 30 долларов, и это вызвало большой резонанс в соцсетях.
В общей сложности девушка продала 600 банок воды, в которой она совершала омовение, и заработала на этом 18 000 долларов.
"Интернет - странное место", - лаконично прокомментировала она свой успех.
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