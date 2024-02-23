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Приняла ванну - продала воду: автор эротических роликов о доходном бизнесе

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: belle.delphine/ Instagram

Звезда эротических роликов Белль Делфин рассказала, как удачно подзаработала, продавая сточную воду после принятия ванны.

Автор эротического контента рассказала в подкасте, как пять лет назад она стала звездой TikTok и прославилась продажей воды, в которой она принимала ванну, своим поклонникам. 

Баночку сточной воды можно было купить на ее странице за 30 долларов, и это вызвало большой резонанс в соцсетях.

В общей сложности девушка продала 600 банок воды, в которой она совершала омовение, и заработала на этом 18 000 долларов.

"Интернет - странное место", - лаконично прокомментировала она свой успех.

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