Как приготовить восхитительное картофельное пюре?

На самом деле все очень просто.

Молочные продукты, которые вы добавляете к картофелю, должны быть как минимум комнатной температуры.

Сливочное масло наряду с молоком или сливками является очень важным ингредиентом для действительно вкусного картофельного пюре, если, конечно, вы не хотите веганский вариант.

Независимо от того, какой рецепт картофельного пюре вы используете, всегда следует помнить одну вещь: температура молочных продуктов, когда они добавляются в картофель, очень важна. Именно поэтому их надо подогреть или хотя бы довести до комнатной температуры, а не класть прямо из холодильника.

Почему?

Теплые молочные продукты быстрее смешиваются в однородную массу, чем холодные.

Холодное масло и сливки плохо впитываются в картофель, поэтому вам придется помешивать намного дольше, а это означает, что вы рискуете сделать картофель липким и тяжелым, а не мягким и воздушным, что делает пюре таким восхитительным.

Кроме того добавление холодных молочных продуктов охлаждает пюре – а остывшее оно не такое вкусное.

Так что следите, чтобы продукты были хотя бы комнатной температуры, а если есть возможность, то можно их немного подогреть в небольшой кастрюле.

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