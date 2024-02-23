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Фото и видео ⟩ На стене Дома конгрессов появилась эффектная проекция

rus.tvnet.lv
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Проекция на Доме Конгрессов
Проекция на Доме Конгрессов Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

В память о двух годах полномасштабного вторжения России в Украину на фасаде Рижского Дома конгрессов можно наблюдать аудиовизуальную проекцию, посвященную поддержке Украины.

Ее создал чешский художник по свету Алекс Довис.

Одной из главных черт творчества художника является создание граффити с люминесцентными красками, благодаря которым рождаются яркие и выразительные произведения светового искусства. Они будут демонстрироваться 23, 24 и 25 февраля с 18:00 до 23:00.

В честь Украины освещен и фасад здания МИД.

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