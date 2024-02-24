В прошлом году было зарегистрировано 10 преступлений на почве ненависти против граждан Украины

В прошлом году Государственная полиция зарегистрировала 581 событие, связанное с военной агрессией и прославляющими тоталитарный режим символами, а также десять преступлений на почве ненависти против граждан Украины, сообщает агентство LETA.
Так, в прошлом году было зарегистрировано 138 событий, направленных против собственности граждан Украины без признаков преступления на почве ненависти.
Также зарегистрировано 83 события, в которых граждане Украины подверглись физическому насилию без признаков преступления на почве ненависти.
В прошлом году зарегистрировано 22 события, связанных с флагом Украины, а именно кражи, порча и тому подобное.
Было в прошлом году зарегистрировано и 160 событий, в которых граждане Украины были проверяемыми лицами.
На этой неделе начальник Госполиции Арманд Рукс сказал журналистам, что призывает общество не верить нарративам, что украинские беженцы совершают в Латвии большое количество преступлений. Конечно, и украинцы, становясь частью латвийского общества, совершали нарушение, однако это были не тяжкие преступления.
Рукс также напомнил, что полиция продолжит обращать внимание на различные выражения ненависти, прославления России в начатой против Украины войне и т.д. Выражения таких людей непонятны, а их действия можно расценивать как внутреннюю угрозу.
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