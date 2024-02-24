В прошлом году было зарегистрировано 10 преступлений на почве ненависти против граждан Украины

Так, в прошлом году было зарегистрировано 138 событий, направленных против собственности граждан Украины без признаков преступления на почве ненависти.

Также зарегистрировано 83 события, в которых граждане Украины подверглись физическому насилию без признаков преступления на почве ненависти.

В прошлом году зарегистрировано 22 события, связанных с флагом Украины, а именно кражи, порча и тому подобное.

Было в прошлом году зарегистрировано и 160 событий, в которых граждане Украины были проверяемыми лицами.

На этой неделе начальник Госполиции Арманд Рукс сказал журналистам, что призывает общество не верить нарративам, что украинские беженцы совершают в Латвии большое количество преступлений. Конечно, и украинцы, становясь частью латвийского общества, совершали нарушение, однако это были не тяжкие преступления.

Рукс также напомнил, что полиция продолжит обращать внимание на различные выражения ненависти, прославления России в начатой против Украины войне и т.д. Выражения таких людей непонятны, а их действия можно расценивать как внутреннюю угрозу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!