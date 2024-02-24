СССР и Улманис: адвокат продолжает судиться с Музеем оккупации из-за выставки и билета за 5 евро

По словам Вибы, позиция музея заключается в том, что Латвия была независимой страной, субъектом международного права. После пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году Латвия в 1940 году была оккупирована. Далее экспозиция рассказывает о трех периодах оккупации, исходя из того, что Латвия, как независимое государство, была оккупирована.

"Истец поднимает философскую дискуссию - если произошел государственный переворот, значит, Улманис уже оккупировал Латвию. В таком случае речь идет о двух оккупантах - Улманисе и СССР. Мы не можем на это согласиться, потому что оккупация признана и интегрирована в наши нормативные документы и декларации, в преамбулу Конституции и др. Факт оккупации ни у кого не вызывает сомнений, он закреплен законодательно. Я считаю, что это совсем другой вопрос, опасный вопрос, если можно так повернуть события - не было никакой оккупации, а была битва двух зол между диктатурой Улманиса и вторжением СССР", - сказал Виба.

Бриедис сообщил LETA, что перед обращением в суд просил Музей оккупации встретиться лично для разрешения конфликта, при этом в заявлении и на судебном заседании истец предлагал разрешить конфликт посредством медиации, но музей отказался и от встречи, и от посредничества.

По словам Бриедиса, на судебном заседании он предложил рассмотреть возможность разрешения конфликта в форме урегулирования, если факт переворота 1934 года будет включен в экспозицию Музея оккупации. Также Бриедис не отрицает, что в 1940 году Латвия была оккупирована, но, по его мнению, СССР оккупировал авторитарную Латвию, а не свободную и демократическую Латвийскую Республику.

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