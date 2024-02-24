СССР и Улманис: адвокат продолжает судиться с Музеем оккупации из-за выставки и билета за 5 евро

17 сентября Рижский окружной суд планирует начать рассмотрение иска адвоката Ренара Бриедиса к Музею оккупации относительно содержания выставки и возврата пяти евро, потраченных на входной билет, выяснило агентство LETA в суде.
Ранее суд первой инстанции отклонил иск адвоката.
В заявлении Бриедис раскритиковал то, что в экспозиции "Латвия под оккупацией Советского Союза и национал-социалистической Германии 1939-1991 гг." музей якобы "умолчал", что после государственного переворота авторитарного режима Улманиса 15 мая 1934 года в Латвии пришел конец демократии. По мнению истца, "упущение данного факта является ложью - умышленным и активным искажением действительности, обманом общества, введением его в заблуждение, недобросовестными действиями в отношении общества и манипулированием его сознанием".
Как сказала заведующая Музеем Солвита Виба, истец получил купленную услугу, т.к. смог осмотреть музей, экспозицию и выставочные залы. По ее словам, на судебном заседании истец изложил свою позицию - если в экспозиции не был включен факт о перевороте 15 мая 1934 года, то, по его словам, услуга получена не была.
"Музей не отрицает правовую природу переворота. Да, такого предложения в экспозиции нет, но мы не в другой позиции. Экскурсоводы в музее имеют возможность рассказать больше и ответить на вопросы. Про все это мы тоже рассказываем", - рассказала руководитель Музея оккупации.
По словам Вибы, позиция музея заключается в том, что Латвия была независимой страной, субъектом международного права. После пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году Латвия в 1940 году была оккупирована. Далее экспозиция рассказывает о трех периодах оккупации, исходя из того, что Латвия, как независимое государство, была оккупирована.
"Истец поднимает философскую дискуссию - если произошел государственный переворот, значит, Улманис уже оккупировал Латвию. В таком случае речь идет о двух оккупантах - Улманисе и СССР. Мы не можем на это согласиться, потому что оккупация признана и интегрирована в наши нормативные документы и декларации, в преамбулу Конституции и др. Факт оккупации ни у кого не вызывает сомнений, он закреплен законодательно. Я считаю, что это совсем другой вопрос, опасный вопрос, если можно так повернуть события - не было никакой оккупации, а была битва двух зол между диктатурой Улманиса и вторжением СССР", - сказал Виба.
Бриедис сообщил LETA, что перед обращением в суд просил Музей оккупации встретиться лично для разрешения конфликта, при этом в заявлении и на судебном заседании истец предлагал разрешить конфликт посредством медиации, но музей отказался и от встречи, и от посредничества.
По словам Бриедиса, на судебном заседании он предложил рассмотреть возможность разрешения конфликта в форме урегулирования, если факт переворота 1934 года будет включен в экспозицию Музея оккупации. Также Бриедис не отрицает, что в 1940 году Латвия была оккупирована, но, по его мнению, СССР оккупировал авторитарную Латвию, а не свободную и демократическую Латвийскую Республику.
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