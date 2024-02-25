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Более 30 знаменитостей в годовщину войны выразили поддержку Украине (1)

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Фото: Ekrānuzņēmums no video/UNITED24Media/"X"

В субботу, 24 февраля, исполнилось два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Поддержку Украине в этот день выразили более 30 знаменитостей со всего мира, говорится в профиле запущенной президентом Украины Владимиром Зеленским инициативы поддержки UNITED24 в соцсети Х.

Среди тех, кто поддержал Украину - актеры Роберт де Ниро, Виго Мортенсен, Катрин Денев, Марк Хэмилл, Хилари Суэнк, Эмма Томпсон, Стивен Фрай и многие другие.

Кроме того, хорошие слова в адрес украинского народа высказали музыкант и лидер группы U2 Боно, члены группы Imagine Dragons и другие музыканты.

Напомним, в субботу, 24 февраля, в Риге и других местах Латвии прошло несколько мероприятий в поддержку Украины.

В Риге центральное мероприятие "Вместе до победы!" началось в 12:30 у памятника Свободы. Там прозвучали композиции в исполнении различных певцов, в том числе украинских детей, а также речи должностных лиц.

Видео: Отчет о мероприятиях в поддержку Украины в Риге и Даугавпилсе

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