В субботу, 24 февраля, исполнилось два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Поддержку Украине в этот день выразили более 30 знаменитостей со всего мира, говорится в профиле запущенной президентом Украины Владимиром Зеленским инициативы поддержки UNITED24 в соцсети Х.
Среди тех, кто поддержал Украину - актеры Роберт де Ниро, Виго Мортенсен, Катрин Денев, Марк Хэмилл, Хилари Суэнк, Эмма Томпсон, Стивен Фрай и многие другие.
Robert De Niro, Viggo Mortensen, Catherine Deneuve, Imagine Dragons, Bono, Hilary Swank, Emma Thompson, Stephen Fry — over 30 celebrities and U24 ambassadors have addressed Ukrainians with words of support.— UNITED24 (@U24_gov_ua) February 24, 2024
Thank you to everyone who has been with🇺🇦during these 2 years.… pic.twitter.com/51SB61Flie
Кроме того, хорошие слова в адрес украинского народа высказали музыкант и лидер группы U2 Боно, члены группы Imagine Dragons и другие музыканты.
Напомним, в субботу, 24 февраля, в Риге и других местах Латвии прошло несколько мероприятий в поддержку Украины.
В Риге центральное мероприятие "Вместе до победы!" началось в 12:30 у памятника Свободы. Там прозвучали композиции в исполнении различных певцов, в том числе украинских детей, а также речи должностных лиц.
Видео: Отчет о мероприятиях в поддержку Украины в Риге и Даугавпилсе
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