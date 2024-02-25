В субботу, 24 февраля, исполнилось два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Поддержку Украине в этот день выразили более 30 знаменитостей со всего мира, говорится в профиле запущенной президентом Украины Владимиром Зеленским инициативы поддержки UNITED24 в соцсети Х.