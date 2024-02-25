В Беларуси проходят парламентские "выборы"

"Пойду-пойду-пойду. Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе. Для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек, ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому, чем будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Поэтому, вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", - заявил Лукашенко, по всей видимости, обращаясь к российским политикам, пишет белорусский портал "Зеркало".