В Беларуси проходят парламентские "выборы"

В воскресенье в Беларуси впервые после президентских выборов летом 2020 года и последовавших за ними массовых протестов проходят парламентские "выборы", сообщает DPA.
Наряду со 110 членами парламента будут избраны около 12 000 представителей местных органов власти.
Выборы считаются сфальсифицированными, и официальные лица не пригласили независимых наблюдателей.
Аналитики считают, что 69-летний диктатор Александр Лукашенко главным образом хочет использовать голосование, чтобы доказать, что он полностью контролирует ситуацию после прошедших три с половиной года назад протестов.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в четверг отметила, что у выборов нет никакой связи с демократией.
"Это фарс, это шоу, это цирк, но это не выборы", - сказала Тихановская.
На выборах уже проголосовал сам Лукашенко, у которого журналист российского пропагандистского медиа RT среди прочего спросил, намерен ли он участвовать в президентских выборах.
"Пойду-пойду-пойду. Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе. Для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек, ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому, чем будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Поэтому, вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", - заявил Лукашенко, по всей видимости, обращаясь к российским политикам, пишет белорусский портал "Зеркало".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!