Российский дрон следовал за немецким министром в Украине. Визит пришлось отменить

Агентство AFP сообщает, что российский разведывательный беспилотник в течение некоторого времени был замечен следующим за делегацией министра во время посещения прифронтового города. Поэтому министр иностранных дел решила покинуть город по соображениям безопасности.

Перед этим членов делегации попросили быстрее вернуться к бронетехнике колонны Бербок.

Сообщается, что вслед за такими полетами беспилотников обычно следуют авиаудары. Дрон сначала следовал за кортежем Бербок, но затем улетел в противоположном направлении. В этой ситуации самым безопасным вариантом было оставаться в движении.

Вскоре после отъезда кортежа Бербок в Николаевской области действительно была объявлена ​​воздушная тревога. Через четверть часа тревогу отключили. Николаев находится недалеко от линии фронта.

Вечером в субботу, 24 февраля, в Одессе Бербок уже приходилось искать убежище после воздушной тревоги, объявленной в 21:48. Сигнал тревоги был отключен примерно через 20 минут. По данным корреспондента DPA, Бербок остановилась в убежище своего отеля вместе с членами делегации и другими гостями.

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