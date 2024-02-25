"Мир не гарантирован". Почему в Латвии и других странах НАТО разные прогнозы о российской угрозе?

"Задача, о которой никто не говорил публично, заключается в том, где взять деньги, потому что необходимые для укрепления границы средства не были запланированы в бюджете как минимум до 2035 года. Свободных денег на данный момент нет", - подтверждает Гарисонс.

Командующий NBS Калниньш не скрывает, что так называемая Балтийская линия обороны требует весьма существенного финансирования. В канцелярии премьер-министра Эвики Силини De Facto заверили, что правительство выделит деньги на укрепление границы, чтобы работы могли начаться уже в этом году.

Как понять прогнозы западных чиновников о сроках нападения РФ? Является ли это стимулом для местных обществ инвестировать больше в оборону и помогать Украине? Неизбежен ли конфликт между Россией и НАТО?

Президент Эдгар Ринкевич отмечает, что Россия сейчас весьма непредсказуема, но, по его мнению, была бы готова подвергнуть испытаниям страны НАТО только в том случае, если бы почувствовала, что альянс слаб.

"Никто никогда не ответит вам ни да, ни нет. Я всегда говорю людям и пытаюсь объяснить, что нет чувства обреченности, что война неизбежна", - сказал Ринкевич программе.

По словам президента, динамика событий в ближайшие годы будет определяться событиями этого года в Украине, США и инвестициями в безопасность стран НАТО: "Это достаточно сложная ситуация, в которой мы находимся, в которой люди должны мобилизоваться, чтобы они не расслаблялись, но нельзя и друг друга пугать (...). Необходимо готовиться и к худшим сценариям. И чем более мы подготовлены, тем менее вероятны эти сценарии".

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