"Мир не гарантирован". Почему в Латвии и других странах НАТО разные прогнозы о российской угрозе?

В начале года политики и военные западных стран строят предположения, когда Россия может напасть на страны НАТО. Оценки обычно варьируются от трех до восьми лет. Однако столь драматичные заявления исходят не от Министерства обороны Латвии. Программа De Facto решила разобраться в противоречивых прогнозах.
"Я не говорю, что завтра произойдет что-то плохое, но мир не гарантирован. Вот почему у нас есть планы, поэтому мы готовимся к войне с Россией и террористами", - заявил на пресс-конференции в январе председатель военного комитета НАТО Роберт Бауэр.
В нескольких интервью командующий Силами обороны Германии Карстен Бройер говорил о 5-8 годах, прежде чем РФ сможет атаковать НАТО.
"Мы видим, что у Путина есть намерение, с одной стороны, и возможность - с другой. Россия наращивает свой военный потенциал, чтобы следовать его намерению. Как офицер я говорю: "Мы готовимся к худшему". Худшее - это пять лет", - сказал Бройер в интервью на Мюнхенской конференции по безопасности.
В Швеции недавно беспокойство вызвали слова министра гражданской обороны Карла-Оскара Булина о том, что в Швеции может быть война: "Мое главное намерение - апеллировать не к вашему страху, а к вашему пониманию ситуации".
Новый глава Сил обороны Эстонии Андрус Мерило на этой неделе заявил, что эстонцам следует привыкнуть к тому факту, что война случится, и подготовиться к ней: "Глядя на историю и некоторые политические, а также экономические события, мы знаем, что, скорее всего, движемся к эскалации уже продолжающейся войны".
Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш говорит об угрозе со стороны России относительно более спокойно. Одна из причин - в том, что российский военный контингент, который раньше находился вблизи латвийской границы, сейчас истощен войной в Украине.
"С тактической точки зрения численный состав [российской армии], а также техническое оснащение, расположенное на нашей границе, конечно, представляют гораздо меньшую угрозу", - говорит Калниньш.
Он советует не привязываться к определенному количеству лет, поскольку на дальнейшее поведение России могут повлиять многие обстоятельства. Прежде всего - война в Украине. Чем больше будут успехи России, тем больше уверенности она получит.
"В принципе, они могут продолжить свою агрессию на запад Украины, рядом Молдова", - отмечает Калниньш. На вопрос о готовности российского режима к войне с НАТО Калниньш отвечает, что "в конфликте с НАТО совершенно другие правила, которые должны вступить в силу, другие факторы, чтобы они осмелились что-то сделать".
Не только военное руководство латвийской армии, но и люди в кабинете министра обороны Андриса Спрудса пытались в последние недели убедить общественность в том, что благодаря гарантиям НАТО и растущим инвестициям в оборону Латвия никогда не была в такой безопасности. Парламентский секретарь Минобороны Атис Швинка написал в микроблоге Х, что преувеличенное паникерство может обернуться запуганным обществом, не верящим в будущее.
Швинка заявил программе, что "звонок тревоги", используемый политиками, чтобы разбудить общественность в Германии и Швеции, абсолютно уместен. Однако в случае с Латвией он не видит необходимости подчеркивать, что через пару лет мы можем оказаться в ситуации войны.
"Я думаю, что латвийцы, латвийское общество очень образованы и информированы о реальных целях России. Поэтому латвийское общество заслуживает фактов и открытости, чтобы понять, что на данный момент, когда Россия сосредоточила все свои силы в Украине, эта угроза непосредственно Латвии, странам НАТО минимальна".
Концепция обороны Латвии предусматривает, что восстановление российских вооруженных сил на нашей границе до довоенного уровня может произойти в течение пяти лет. В ежегодном отчете, опубликованном латвийской разведкой Бюро защиты Сатверсме (SAB), обращается внимание на то, что Россия действительно планирует в ближайшие годы увеличить присутствие армии в направлении Северной Европы и Балтии и что военные расходы России в этом году станут крупнейшими в истории страны и составят треть бюджета.
"Мы должны целенаправленно и планомерно готовиться к такого рода возможной угрозе и к решению этого конфликта. Мы помним, что Россия, оценивая свои возможности, оценивает слабость противника", - подчеркивает глава SAB Эгил Звиедрис. По его оценкам, возможная готовность России к конфликту со странами НАТО - это вопрос не следующего года, а пары лет.
Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Янис Гарисонс говорит, что отведенное время следует эффективно использовать для укрепления границы Латвии с военной точки зрения: "Нужно использовать все возможные средства, чтобы мы остановили русских на границе".
Министерство обороны и Вооруженные силы в настоящее время работают над планом укрепления границы, которое, как ожидается, начнется в этом году и будет завершено в течение десятилетия. Документ должен поступить в правительство в ближайшие недели.
"Задача, о которой никто не говорил публично, заключается в том, где взять деньги, потому что необходимые для укрепления границы средства не были запланированы в бюджете как минимум до 2035 года. Свободных денег на данный момент нет", - подтверждает Гарисонс.
Командующий NBS Калниньш не скрывает, что так называемая Балтийская линия обороны требует весьма существенного финансирования. В канцелярии премьер-министра Эвики Силини De Facto заверили, что правительство выделит деньги на укрепление границы, чтобы работы могли начаться уже в этом году.
Как понять прогнозы западных чиновников о сроках нападения РФ? Является ли это стимулом для местных обществ инвестировать больше в оборону и помогать Украине? Неизбежен ли конфликт между Россией и НАТО?
Президент Эдгар Ринкевич отмечает, что Россия сейчас весьма непредсказуема, но, по его мнению, была бы готова подвергнуть испытаниям страны НАТО только в том случае, если бы почувствовала, что альянс слаб.
"Никто никогда не ответит вам ни да, ни нет. Я всегда говорю людям и пытаюсь объяснить, что нет чувства обреченности, что война неизбежна", - сказал Ринкевич программе.
По словам президента, динамика событий в ближайшие годы будет определяться событиями этого года в Украине, США и инвестициями в безопасность стран НАТО: "Это достаточно сложная ситуация, в которой мы находимся, в которой люди должны мобилизоваться, чтобы они не расслаблялись, но нельзя и друг друга пугать (...). Необходимо готовиться и к худшим сценариям. И чем более мы подготовлены, тем менее вероятны эти сценарии".
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