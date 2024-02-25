Компания с корнями в РФ примет участие в строительстве на латвийской границе

До конца года почти вся восточная граница Латвии должна быть защищена забором, в связи с чем должно быть построено 180 км ограждения на границе с РФ и 34 км - на границе с Беларусью. В результате дела о картеле из контрактов были исключены крупнейшие компании отрасли, однако на строительство претендуют и компании, корни которых уходят в Россию и которые ранее обвинялись в контрабанде, сообщает Nekā personīga.
Строительство забора на границе Латвии и России началось в 2015 году. Госпогранохрана доверила это дорожно-строительной компании Igate. В 2018-м эта же компания занималась строительством белорусской границы, но работы остались незавершенными, поскольку Управление внутренней безопасности возбудило против компании и сотрудников пограничной службы уголовное дело за возможное мошенничество. Дело о причинении ущерба на сумму около 8 млн евро передано в суд.
Когда Россия и Беларусь начали использовать переправку беженцев через границу в качестве инструмента гибридной войны, Латвия в 2021 году купила временный забор из колючей проволоки. Из-за скандалов это также не удалось реализовать с первого раза. В прошлом году строительство настоящего забора наконец возобновилось.
Чтобы наконец построить пограничный забор, VAS Valsts nekustamie īpašumi выбрало четыре разные компании, которые будут заниматься строительством одновременно. Компании, в свою очередь, привлекают субподрядчиков. Одного из них не допустили к работе после отрицательного заключения VDD. Еще 11 компаний все еще проверяются.
Строительство сухопутной границы с Беларусью было завершено в прошлом году. Ее построила компания Citrus Solutions, принадлежащая компании Tet. Защиту вдоль рек длиной в 34 км обещают завершить к концу июля.
Из 280-километровой границы с Россией около 100 построила компания Igate, остальное правительство распорядилось завершить к концу этого года.
Это позволило подать заявку и более мелким строителям. Большинство крупных компаний оштрафованы либо по делу о строительном картеле, либо по делу о дорожно-строительном картеле, поэтому они не могут участвовать в строительстве забора. Igate также исключили из закупки в связи с уголовным производством.
Компании, подавшие заявки на строительство ограждения, также прошли оценку VDD. Проверяется и предприятие-субподрядчик, которое намерены привлечь к работам.
На еще не закрытую российскую границу в этом году планируется потратить около 146 миллионов евро. Hagberg Construction и Citrus Solutions начнут строительство первоочередного отрезка в 29 км в марте. Эти же компании выбраны и на следующие 65 км, но помимо них договор будет подписан еще с двумя компаниями - Latvijas autoceļu uzturētājs и Nordes būve. Закупка о строительстве третьего - 67-километрового - участка пока находится в стадии оценки, а еще 20 км построят сами Valsts nekustamie īpašumi совместно с Национальными вооруженными силами (NBS), у которых есть инженеры с соответствующим опытом.
Один из выбранных застройщиков - Latvijas autoceļu uzturētājs - является государственным предприятием. Оно планирует привлечь 11 субподрядчиков, которые в настоящее время проходят оценку VDD. Одним из них является SIA DSM, которое до прошлого месяца называлось DSM meistari, а до этой недели членом правления предприятия был Сергей Азубин.
Год назад группа журналистов-исследователей из нескольких стран выяснила, что компания, принадлежащая Азубину в Польше, занималась контрабандой подсанкционной древесины из Беларуси и России в Европу.
Nordes būve же была известна в отрасли до 2021 года под названием Kodols M, а еще до этого - LNK Construction. Компания принадлежала семье строителя Александра Милова. Смена названия и владельца совпала со скандалом вокруг строительного картеля. Kodols M была одной из 18 компаний, которые KNAB и Совет по конкуренции заподозрили в участии в строительном картеле.
Однако штраф за запрещенную сделку применили к другой компании Милова - LNK Industries. Именно ее Nordes būve представила в качестве субподрядчика при строительстве границы. Из-за картельного штрафа Valsts nekustamie īpašumi не разрешили нанять такого субподрядчика.
LNK Industries по-прежнему принадлежит семье Миловых. В их концерн также входят компании Aviatest и LNK Aerospace, которые занимаются испытаниями российских самолетов "Сухой" и вертолетов, используемых в военной промышленности.
Сейчас крупнейшим владельцем Nordes būve с долей 90% является немецкая компания BIH - Baltische Industrieholding GmbH, принадлежащая Константину Пановко. Валдису Коксу принадлежит 10% акций, до прошлой недели он также входил в совет директоров компании. В последние месяцы Кокс и другая его компания - SIA Velve - оказались замешаны в скандале со строительством здания больницы Страдиня. На прошлой неделе его в качестве главы Nordes būve сменил Юрис Фридманис, занимавший руководящие должности в других строительных компаниях.
В прошлом году в Nordes būve официально работали три сотрудника. Фридманис признает, что и сейчас их немногим больше. Название компании невозможно найти по ее зарегистрированному юридическому адресу.
Пановко, гражданин Германии, стал также владельцем других компаний группы LNK, ранее принадлежавших Александру Милову. В немецкой прессе Пановко описывается как совладелец берлинской компании по связям с общественностью и лоббированию. Сообщается, что вместе с партнером Игорем Подбережским он организовал кампанию по освобождению украинского политика Юлии Тимошенко из тюрьмы.
В российской прессе они упоминаются в связи с несколькими олигархами. Подбережский попал в поле зрения американских следователей, поскольку его латвийская компания Laudato производила выплаты бывшему советскому шпиону Ринату Ахметшину.
Ахметшин встречался с сыном Дональда Трампа и был одним из людей, подозреваемых во вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.
В VDD не комментируют строителей границы. Однако служба сообщает, что с момента вторжения России в Украину было тщательно досмотрено и опрошено 18 тысяч иностранцев в пунктах пропуска через границу. 1039 из них было отказано во въезде в Латвию.
Большинство из них - граждане России, Беларуси, а также Украины из Донбасса. Причиной стали подозрения в шпионаже, поддержке российской агрессии, а также участии в тяжких преступлениях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!