Компания с корнями в РФ примет участие в строительстве на латвийской границе

Из 280-километровой границы с Россией около 100 построила компания Igate, остальное правительство распорядилось завершить к концу этого года.

Это позволило подать заявку и более мелким строителям. Большинство крупных компаний оштрафованы либо по делу о строительном картеле, либо по делу о дорожно-строительном картеле, поэтому они не могут участвовать в строительстве забора. Igate также исключили из закупки в связи с уголовным производством.

Компании, подавшие заявки на строительство ограждения, также прошли оценку VDD. Проверяется и предприятие-субподрядчик, которое намерены привлечь к работам.

На еще не закрытую российскую границу в этом году планируется потратить около 146 миллионов евро. Hagberg Construction и Citrus Solutions начнут строительство первоочередного отрезка в 29 км в марте. Эти же компании выбраны и на следующие 65 км, но помимо них договор будет подписан еще с двумя компаниями - Latvijas autoceļu uzturētājs и Nordes būve. Закупка о строительстве третьего - 67-километрового - участка пока находится в стадии оценки, а еще 20 км построят сами Valsts nekustamie īpašumi совместно с Национальными вооруженными силами (NBS), у которых есть инженеры с соответствующим опытом.