Зеленский: Украина потеряла 31 000 солдат

Зеленский заявил на пресс-конференции, что, по украинским оценкам, Россия потеряла около 180 тысяч человек, а ее общие необратимые потери приближаются к полумиллиону.

"В этой войне погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, не то, что врут Путин и его лживое окружение. Однако каждая из этих потерь - большая жертва для нас", - сказал Зеленский.

Украина до сих пор не обнародовала официальных данных о своих потерях. Россия тоже этого не сделала.

Три дня назад в интервью американскому телеканалу Fox News Зеленский заявил, что соотношение потерь между Украиной и Россией составляет один к пяти.

"На одного нашего солдата, погибшего в бою, приходится пять российских солдат", - сказал украинский президент.

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