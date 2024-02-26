Фото ⟩ Блогер Christeendoll в Альпах, Стужук в пустыне, а Алина Келлер в Милане

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Как всегда, они были насыщенными!
Дождь. Париж. Рената Литвинова
Нежная Катрина Гупало
Настя Каменских вспоминает свое выступление на Latin American Music Awards
Интарс Бусулис выступал
Новая фотосессия Софии Стужук
Инесса Галанте вспоминала рождественский концерт
Айя Андреева на отдыхе
Лева Би-2 проводил время с коллегами
Божена Рынска учила с дочерью антивоенные стихи
Элегантная Майя Силова
Christeendoll в Альпах
Татьяна Мингалимова сняла забавный ролик
Латвийская модель Монами Фрост ходила на мероприятие
Яна Брук рассказывала о том, как провела 14 февраля
Алина Келлер в Милане
Ким Кардашьян выбрала новый мотообраз
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