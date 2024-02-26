Он говорит, что мы узники русофобии. Фобия - это иррациональный страх. Но бывший президент России и пропагандисты Путина чуть ли не каждый день угрожают нам ядерной войной. Это не нерационально. Когда Россия нам угрожает, мы верим.

Он говорит, что мы не учитываем интересы безопасности России. Неправда. Мы начали вооружаться только тогда, когда Россия начала вторгаться в соседние страны.

Он даже сказал, что Польша напала на Россию во время Второй мировой войны. О чем он говорит? Советский Союз вместе с нацистской Германией 17 сентября 1939 года напали на Польшу и даже провели совместный парад Победы 22 сентября!

Он говорит, что Россия всегда только отбивалась от агрессии. Что делали немецкие военные у Варшавских ворот в августе 1920 года? Они приехали на топографическую экскурсию? Правда в том, что на каждый раз, когда кто-то вторгался в Россию, Россия десятки раз вторгалась в другие страны.

Он говорит, что это война западных посредников. Мой совет: не попадайте в "западную ловушку". Оттащите своих солдат к международно признанным границам и не втягивайтесь в этот "западный план".