Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в субботу на заседании Совета безопасности ООН опроверг каждый пункт высказанной послом России при ООН Василием Небензя лжи об Украине.
Заседание состоялось во вторую годовщину вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
Minister @MSZ_RP @sikorskiradek podczas wczorajszego wystąpienia w #ONZ o prezentacji rosyjskiego ambasadora: Kijów nie jest klientem Zachodu. Kijów walczy o niezależność, a Ukraina ma demokratycznie wybrany rząd i nie jest zbrodniczym reżimem. To Rosja próbowała eksterminować… pic.twitter.com/Kq79jUgqiV— Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 24, 2024
"Посол Небензя назвал Киев клиентом Запада. На самом деле Киев борется за то, чтобы не быть ни от кого зависимым", - отметил Сикорский.
"Он называет это криминальным киевским режимом. На самом деле в Украине демократически избранное правительство. Он называет это правительство нацистами. Но президент Украины - еврей, министр обороны - мусульманин и [у Украины] нет политзаключенных. Он сказал, что в Украине процветает коррупция. Но Алексей Навальный задокументировал то, насколько "честной" и "моральной" является его страна.
[Небензя] винит в войне неоимпериализм США. На самом деле это Россия пыталась положить конец существованию Украины в XIX веке, при большевиках, и вот - третья попытка.
Он говорит, что мы узники русофобии. Фобия - это иррациональный страх. Но бывший президент России и пропагандисты Путина чуть ли не каждый день угрожают нам ядерной войной. Это не нерационально. Когда Россия нам угрожает, мы верим.
Он говорит, что мы не учитываем интересы безопасности России. Неправда. Мы начали вооружаться только тогда, когда Россия начала вторгаться в соседние страны.
Он даже сказал, что Польша напала на Россию во время Второй мировой войны. О чем он говорит? Советский Союз вместе с нацистской Германией 17 сентября 1939 года напали на Польшу и даже провели совместный парад Победы 22 сентября!
Он говорит, что Россия всегда только отбивалась от агрессии. Что делали немецкие военные у Варшавских ворот в августе 1920 года? Они приехали на топографическую экскурсию? Правда в том, что на каждый раз, когда кто-то вторгался в Россию, Россия десятки раз вторгалась в другие страны.
Он говорит, что это война западных посредников. Мой совет: не попадайте в "западную ловушку". Оттащите своих солдат к международно признанным границам и не втягивайтесь в этот "западный план".
Он также утверждает, что в 2014 году в Украине якобы произошел незаконный госпереворот. Я сам был там. Никакого переворота не было. Президент Янукович убил сто своих соотечественников и был изгнан с поста демократически избранным парламентом, включая депутатов его собственной партии.
И, наконец, он говорит, что мы, Запад, пытаемся убедить, что Россию никогда не удастся разгромить. Но Россия не победила в Крымской войне, она не победила в российско-японской, она не победила в Первой мировой войне, она не победила в битве за Варшаву, она не победила в Афганистане, и она не победила в холодной войне. Но есть хорошие новости: каждое поражение приводило к реформам".
"Такая демагогия недостойна постоянного члена Совета безопасности ООН, - завершает свою речь Сикорский. - Что послу удалось - напомнить нам, почему мы противостояли советской доминантности и чему Украина противостоит сейчас. Они не могли подчинить нас тогда, и они не смогут подчинить Украину или нас сейчас".
Обращение Сикорского вызвало положительную реакцию в соцсетях, прежде всего среди восточноевропейцев.
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