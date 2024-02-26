В четверг, 22 февраля, радио SWH Gold отметило свой 10-летний юбилей легендарными хитами и танцами в ночном клубе в центре Риги. Тема - "Золотая дискотека". Смотрите фото!

Среди гостей были группа Mazais Princis, диджеи Артис Дварионас и Эдгар Сторм, а также радиолегенда Little Freddy - Андрис Фрейденфелдс. О приятной, азартной и веселой атмосфере позаботилась очаровательная Санда Деюс. На протяжении всего вечера звучала музыка 80-х и 90-х годов.

У "Золотой дискотеки" был особый стиль оформления - sparkling gold, т. е. ярко-золотистое и сияющее. Смотрите фото!