Фото ⟩ Украина просит поставлять произведенные в Латвии военные самокаты

Уже в 2023 году Вооруженные силы Украины получили пожертвование латвийского общества, в которое вошла произведенная в Латвии военная техника, в том числе и военные скутеры Mosphera. Они были переданы разведчикам и спецподразделениям на линии украинского фронта. Получив положительный опыт, боевые подразделения поделились отзывами с коллегами в других воинских подразделениях.

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Полученные от украинских военных отзывы свидетельствуют о том, что электрические скутеры очень эффективны, чтобы военные оперативно оказывались на нужных позициях - большая боевая техника была бы заметна, а при использовании скутеров Mosphera риск гораздо меньше. Можно удобно менять позиции солдат, вывозить легко раненых, снабжать солдат и передвигаться быстрее, чем это возможно было бы пешком, и тише, чем это было бы возможно на более крупном транспортном средстве. Электрический скутер лучше маневрирует, и вероятность того, что враг его заметит, гораздо меньше.

Изготовителем электрических скутеров Mosphera является Global Wolf Motors - один из немногих латвийских военных производителей дуальной применимости.

Скутеры проектируются и производятся в Лиепае, они специально приспособлены для военных нужд, а также способны достигать скорости до 100 км/ч. С одной зарядкой они проходят дистанцию до 300 км. Этот уникальный электрический скутер используют уже почти в 20 странах мира, в том числе и здесь же, в Латвии - муниципальная полиция Южнокурземского края.

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