Фото ⟩ Украина просит поставлять произведенные в Латвии военные самокаты

Сейчас Вооруженные силы Украины активно используют полученное в прошлом году пожертвование общества Латвии (в сотрудничестве с организацией Ziedot.lv), в которое была включена произведенная в Латвии военная техника, в том числе и выпущенные в Лиепае военные скутеры Mosphera.
Предприятие Global Wolf Motors, разрабатывавшее и производящее подобного рода скутеры уже два года, получило заверения украинских командиров относительно прочности и полезности этой военной техники в боевых условиях, а также просьбу к Латвии помочь с поставкой еще 68 таких транспортных средств.
Как подчеркнули латвийскому предприятию представители украинской армии, значение такого рода военных скутеров на фронте чрезвычайно велико - на них можно передвигаться по бездорожью, использовать в спецоперациях и разведке, а потому украинские военные могут быть мобильнее при выполнении боевых задач.
"Мы рады, что наши военные скутеры, произведенные здесь же в Латвии, могут реально помочь в борьбе Украины с агрессором. Заявленная украинскими Вооруженными силами просьба является чрезвычайно высокой оценкой произведенных нами военных скутеров. Надеемся, что будет найдено государственное решение, чтобы иметь возможность выполнить просьбу Вооруженных сил Украины о военной помощи. Понимая серьезность ситуации, мы готовы немедленно начать производство скутеров Mosphera и большую часть можем выслать уже в течение пары недель, учитывая, что каждый день на поле боя является решающим", - признал член правления предприятия Клавс Ашманис. Он подчеркивает, что компания и ранее поддерживала Украину, однако для того, чтобы поставить все необходимые 68 скутеров, требуется господдержка.
Уже в 2023 году Вооруженные силы Украины получили пожертвование латвийского общества, в которое вошла произведенная в Латвии военная техника, в том числе и военные скутеры Mosphera. Они были переданы разведчикам и спецподразделениям на линии украинского фронта. Получив положительный опыт, боевые подразделения поделились отзывами с коллегами в других воинских подразделениях.
Полученные от украинских военных отзывы свидетельствуют о том, что электрические скутеры очень эффективны, чтобы военные оперативно оказывались на нужных позициях - большая боевая техника была бы заметна, а при использовании скутеров Mosphera риск гораздо меньше. Можно удобно менять позиции солдат, вывозить легко раненых, снабжать солдат и передвигаться быстрее, чем это возможно было бы пешком, и тише, чем это было бы возможно на более крупном транспортном средстве. Электрический скутер лучше маневрирует, и вероятность того, что враг его заметит, гораздо меньше.
Изготовителем электрических скутеров Mosphera является Global Wolf Motors - один из немногих латвийских военных производителей дуальной применимости.
Скутеры проектируются и производятся в Лиепае, они специально приспособлены для военных нужд, а также способны достигать скорости до 100 км/ч. С одной зарядкой они проходят дистанцию до 300 км. Этот уникальный электрический скутер используют уже почти в 20 странах мира, в том числе и здесь же, в Латвии - муниципальная полиция Южнокурземского края.
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