Шоу "Голос в маске" вызвало гнев у известного музыканта

Начался новый сезон загадочного и интригующего музыкального шоу "Голос в маске" (Balss maskā). Не обошлось без небольшого недоразумения.
Начался новый сезон загадочного и интригующего музыкального шоу "Голос в маске" (Balss maskā). Не обошлось без небольшого недоразумения.
Музыкальное шоу "Голос в маске" (Balss maskā) одно из самых зрелищных на латвийском телевидении: сохраняется интрига, участники облачены в эффектные маски и разыгрывается сюжет, достойный детективного сериала. И в минувшее воскресенье стартовал четвертый сезон этого зрелища. Зрители познакомились с первыми семью участниками шоу - Бобром, Коктейлем, Планетой, Мутантом, Принцессой, Попугаем и Пончиков.
На голосование были вынесены Пончик и Коктейль. В итоге маску пришлось скинуть Пончику: под ней скрывался диджей и организатор мероприятий Магнус Эриньш.
Не обошлось без небольшого недоразумения. Дело в том, что во время шоу прозвучала латышская народная песня Es izjaju prušu zemi, что вызвало вопросы у музыканта Айнарса Миелавса, который в сети Х ("твиттер") обратился к организаторам.
"Правильно ли я понял что в вашей программе "Голос в маске" использована принадлежащая мне фонограмма Es izjāju prūšu zemi в искаженном в виде, где участники шоу поют поверх оригинальных голосов?"
Sveiki, @tv3lv, @izklaide_tv3lv! Vai es pareizi saklausīju, ka jūsu raidījumā "Balss maskā" tika izmantota man piederošā fonogramma "Es izjāju prūšu zemi", to izkropļojot ar pārraides dalībnieka dziedāšanu pāri oriģinālajām balsīm?— Ainars Mielavs (@mielavs60) February 25, 2024
Однако одна из организаторов Майя Сейане развеяла опасения музыканта:
"Нет, эта фонограмма была сделана с нуля, аккомпанемент тоже исполнялся с нуля. Просто она была сделана максимально приближенной к оригинальному звучанию".
Sveiks, Ainar!— Maija Sejane (@Maijeenc) February 25, 2024
Nē, šī fonogramma tika veidota no nulles, arī piebalsis sadziedātas no nulles. Tā tika veidota pēc iespējas tuvu oriģinālajam skanējumam.
На что Миелавс ответил, что в таком случае "отзывает свой сигнал": "Ваша версия была настолько идентично скопирована, что даже программа Shazam определила ее как мою, фонограмму Каспараса Путниньша и Андриса Алвикса из серии записей "Коллекции латвийской народной музыки".
Послушайте!
Фото: первый эфир "Голоса в маске"
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