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Шоу "Голос в маске" вызвало гнев у известного музыканта

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Шоу "Голос в маске"
Шоу "Голос в маске" Фото: publicitātes

Начался новый сезон загадочного и интригующего музыкального шоу "Голос в маске" (Balss maskā). Не обошлось без небольшого недоразумения. 
 

Музыкальное шоу "Голос в маске" (Balss maskā) одно из самых зрелищных на латвийском телевидении: сохраняется интрига, участники облачены в эффектные маски и разыгрывается сюжет, достойный детективного сериала. И в минувшее воскресенье стартовал четвертый сезон этого зрелища. Зрители познакомились с первыми семью участниками шоу - Бобром, Коктейлем, Планетой, Мутантом, Принцессой, Попугаем и Пончиков.

На голосование были вынесены Пончик и Коктейль. В итоге маску пришлось скинуть Пончику: под ней скрывался диджей и организатор мероприятий Магнус Эриньш.

Не обошлось без небольшого недоразумения. Дело в том, что во время шоу прозвучала латышская народная песня Es izjaju prušu zemi, что вызвало вопросы у музыканта Айнарса Миелавса, который в сети Х ("твиттер") обратился к организаторам.

"Правильно ли я понял что в вашей программе "Голос в маске" использована принадлежащая мне фонограмма Es izjāju prūšu zemi в искаженном в виде, где участники шоу поют поверх оригинальных голосов?"

Однако одна из организаторов Майя Сейане  развеяла опасения музыканта:
"Нет, эта фонограмма была сделана с нуля, аккомпанемент тоже исполнялся с нуля. Просто она была сделана максимально приближенной к оригинальному звучанию".

На что Миелавс ответил, что в таком случае "отзывает свой сигнал": "Ваша версия была настолько идентично скопирована, что даже программа Shazam определила ее как мою, фонограмму Каспараса Путниньша и Андриса Алвикса из серии записей "Коллекции латвийской народной музыки".

Послушайте!

Фото: первый эфир "Голоса в маске"

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