Шоу "Голос в маске" вызвало гнев у известного музыканта

Музыкальное шоу "Голос в маске" (Balss maskā) одно из самых зрелищных на латвийском телевидении: сохраняется интрига, участники облачены в эффектные маски и разыгрывается сюжет, достойный детективного сериала. И в минувшее воскресенье стартовал четвертый сезон этого зрелища. Зрители познакомились с первыми семью участниками шоу - Бобром, Коктейлем, Планетой, Мутантом, Принцессой, Попугаем и Пончиков.



На голосование были вынесены Пончик и Коктейль. В итоге маску пришлось скинуть Пончику: под ней скрывался диджей и организатор мероприятий Магнус Эриньш.



Не обошлось без небольшого недоразумения. Дело в том, что во время шоу прозвучала латышская народная песня Es izjaju prušu zemi, что вызвало вопросы у музыканта Айнарса Миелавса, который в сети Х ("твиттер") обратился к организаторам.



"Правильно ли я понял что в вашей программе "Голос в маске" использована принадлежащая мне фонограмма Es izjāju prūšu zemi в искаженном в виде, где участники шоу поют поверх оригинальных голосов?"