Подростки в Старой Риге, угрожая ножом, ограбили школьников

По имеющейся в распоряжении полиции информации, около 19:30 двое подростков подошли к двум 13-летним мальчикам на улице Театра в Риге и, угрожая им ножом, заставили показать карманы.

В результате у одного мальчика отобрали наличные деньги - 15 евро, а у другого - наушники Apple Air Pods стоимостью 300 евро.

Получив информацию о происшествии, полиция начала расследование, получила видео- и фотоматериалы с места происшествия и установила возможных виновников.

2 и 13 февраля полиция задержала двоих предполагаемых преступников - 15-летних подростков. Оба они ранее уже попадали в поле зрения полиции за ограбления, а один из них - за употребление наркотических или психотропных веществ, распитие алкоголя в общественном месте, кражу и причинение телесных повреждений.

Полиция возбудила уголовное дело. За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационный надзор на срок до трех лет.

Подозреваемые взяты под надзор полиции.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!