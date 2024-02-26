Эксклюзивный автомобильный аукцион. Интерес вызвала только одна машина

Пока интерес проявлен только к автомобилю BMW M8, стартовая цена которого составляла 80 370, но на данный момент она достигла 81 174 евро. Ни один покупатель не проявил интереса к другим эксклюзивным автомобилям.

Как сообщалось, сотрудники Государственной полиции возбудили уголовный процесс о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, в крупном размере.

В рамках этого процесса был задержан человек, который в настоящее время находится в статусе подозреваемого, а при обыске у него обнаружили три эксклюзивных автомобиля.

Mercedes Benz G-500 Фото: izsoles.ta.gov.lv

В связи с подозрением в том, что указанные транспортные средства были приобретены за счет доходов, полученных преступным путем, они были изъяты, чтобы предотвратить их утрату.

Законом об уголовном процессе предусмотрено, что можно принять решение о реализации арестованного имущества, чтобы его хранение не причинило убытки государству.

Lamborghini Huracan Фото: izsoles.ta.gov.lv

В то же время своевременная реализация, предположительно, преступно приобретенного имущества - транспортных средств - позволит избежать ситуации, в которой государству удается вернуть лишь небольшую часть средств, поскольку рыночная стоимость отчуждаемого имущества за прошедшие годы значительно снизилась.

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