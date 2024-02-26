Семь президентов Латвии на одном фото

"Президентское селфи. Очень приятно встречаться со всеми президентами Латвии в Рижском замке, мудрость и опыт моих предшественников бесценны, советы всегда ценны", - написал Эдгар Ринкевич.

Уже сообщалось, что Ринкевич вступил в должность 8 июля прошлого года.

На выборах, состоявшихся 31 мая, он победил в третьем туре выборов, набрав 52 голоса депутатов Сейма.

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