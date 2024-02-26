Пн, 26.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Семь президентов Латвии на одном фото

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Edgars Rinkēvičs/Twitter

Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал селфи, на котором, кроме него присутствуют шесть экс-президентов - Раймонд Вейонис, Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Эгил Левитс, Валдис Затлерс и Андрис Берзиньш.

"Президентское селфи. Очень приятно встречаться со всеми президентами Латвии в Рижском замке, мудрость и опыт моих предшественников бесценны, советы всегда ценны", - написал Эдгар Ринкевич.

Уже сообщалось, что Ринкевич вступил в должность 8 июля прошлого года.

На выборах, состоявшихся 31 мая, он победил в третьем туре выборов, набрав 52 голоса депутатов Сейма.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх