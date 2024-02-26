Семь президентов Латвии на одном фото

Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал селфи, на котором, кроме него присутствуют шесть экс-президентов - Раймонд Вейонис, Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Эгил Левитс, Валдис Затлерс и Андрис Берзиньш.
"Президентское селфи. Очень приятно встречаться со всеми президентами Латвии в Рижском замке, мудрость и опыт моих предшественников бесценны, советы всегда ценны", - написал Эдгар Ринкевич.
Уже сообщалось, что Ринкевич вступил в должность 8 июля прошлого года.
На выборах, состоявшихся 31 мая, он победил в третьем туре выборов, набрав 52 голоса депутатов Сейма.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!